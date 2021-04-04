Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Пилотируемая космонавтика#МКС-65#Союз МС-18#Космодромы#Байконур04.04.2021 11:30

Экипажи МКС-65 провели контрольную «примерку» «Союза МС-18»

В монтажно-испытательном корпусе площадки № 254 космодрома Байконур участники предстоящей долговременной экспедиции на Международную космическую станцию провели вторую «примерку» — контрольный осмотр транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-18» в его стартовой конфигурации. Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» запланирован на 9 апреля 2021 года со стартового комплекса площадки № 31 («Восток»).

После инструктажа экипажи экспедиции МКС-65 по очереди занимали свои места в пилотируемом корабле. Первыми ознакомились с размещением грузов и снаряжения в спускаемом аппарате и бытовом отсеке основной экипаж 65-й длительной экспедиции в составе космонавтов Роскосмоса Олега Новицкого, Петра Дуброва и астронавта NASA Марка Ванде Хая. Вслед за ними к контрольной «примерке» приступили дублеры — Антон Шкаплеров, Олег Артемьев и Энн МакКлейн соответственно.

Окончив осмотр корабля, оба экипажа МКС-65 доложили об отсутствии замечаний и поблагодарили всех специалистов за работу, после чего направились в сборочный цех филиала Ракетно-космического центра «Прогресс» (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»), где 5 апреля состоится общая сборка ракеты космического назначения «Союз-2.1а».

После чего космонавты и астронавты приняли участие в традиционном посещении «Музея истории космодрома Байконур». Осмотрев экспозицию, которая пополняется космонавтами со времён первых пилотируемых полётов в космос, члены основного экипажа МКС-65 расписались на стенде автографов, а также оставили памятные надписи и пожелания в книге гостей.

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