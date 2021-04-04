Source: Russia Federal Space

#Московский Планетарий#Юрий Гагарин04.04.2021 10:45

Юрий Гагарин. Первый в Космосе

В честь юбилея первого полета человека в космос, Московский Планетарий разработал новую экскурсионную программу «Юрий Гагарин. Первый в космосе», которая расскажет гостям Звездного Дома о детстве, обучении и службе первого космонавта Земли, о том, как проходила его подготовка к полету в космос, как ученые и инженеры готовили этот полет и о его значении в мировой истории.

Посетители Звездного Дома узнают о вкладе Московского Планетария в развитие ракетостроения, космонавтики и подготовки космонавтов. На примере экспонатов Залов Урании, посвященных истории астрономии, космонавтики и Планетария, посетители узнают не только о важных событиях, связанных с первым полётом человека в космос, но и о том, как запускали первые искусственные спутники Земли, как человечество исследует Луну и Марс с помощью автоматических межпланетных станций, какие исследования проводят космонавты на борту Международной космической станции сегодня. На экскурсии расскажут о результатах изучения космоса, а также о работе космических обсерваторий.

В рамках экскурсии гости планетария увидят фотографии, посвященные первому космонавту планеты Земля и его коллегам из первого отряда космонавтов. Московский Планетарий представит фотоматериалы, рассказывающие о жизни Юрия Гагарина и его семье, а также демонстрирующие подготовку первого отряда космонавтов и самого полета Юрия Гагарина. Кроме того, участникам экскурсии не только расскажут о необходимости тренировок для изучения звездного неба и приобретении навыка ориентирования в пространстве с помощью звездной карты — астронавигации, но и научат ориентированию по звездному небу с помощью звездной карты.

Вместе с этим будет продемонстрирован макет специально сконструированного стенда-тренажера для поиска навигационных звезд в иллюминаторе космического корабля — Гагаринского планетария, который предназначен для проведения подготовки космонавтов к полету. Этот уникальный тренажер помогает создать иллюзию наблюдения звёздного неба через иллюминатор корабля, когда поле зрения ограничено, и приближает восприятие внешней визуальной обстановки к условиям наблюдения звёздного неба в реальном космическом полёте. Подобные тренажеры позволяют изучать звёздное небо и имитировать динамику полёта для различных космических аппаратов с перемещением созвездий в поле зрения иллюминаторов. Такие тренировки помогают космонавтам научиться ориентироваться по звездам в условиях, близких к условиям реального полёта.

После экскурсии посетители отправятся в Большой Звёздный зал для знакомства с картиной звёздного неба и просмотра полнокупольного фильма.

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