Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Памятная дата#Центр Хруничева04.04.2021 03:45

120 лет со дня рождения Михаила Васильевича Хруничева

В воскресенье, 4 апреля 2021 года, исполняется 120 лет со дня рождения советского государственного деятеля, специалиста в области руководства оборонно-промышленным комплексом и создания ракетно-космической техники. С именем советского государственного и партийного деятеля Михаила Хруничева более полувека связана научная и производственная деятельность Космического центра.

3 июля 1961 года спустя месяц после кончины Михаила Васильевича, завод № 23 получил новое наименование — «Машиностроительный завод им. М.В. Хруничева» (ЗиХ). Государственный космический научно-производственный центр, образованный 7 июня 1993 года, носит имя Михаила Васильевича Хруничева. Сегодня он входит в состав Госкорпорации «Роскосмос».

Авиационной отраслью Михаил Хруничев руководил семь послевоенных лет — время создания реактивной авиации в исключительно короткие сроки. Этот факт биографии — одна из ярких характерик деятельности Михаила Васильевича, которая также объясняет, почему именно его именем названо предприятие.

С необходимостью преодолевать трудности Михаил Хруничев сталкивался с самого детства. Уроженец Донбасса, он рано познал тяжесть шахтёрского труда. С 1920 года добровольно вступил в ряды Красной Армии, затем работал в органах милиции. Одновременно получал образование в филиале Украинской промышленной Академии в Ворошиловграде, а затем — во Всесоюзном институте хозяйственников. В 30-х гг. Михаил Васильевич работал заместителем директора, затем — директором военного завода в городе Зеленодольске. В 1937 году он отзывается для работы в Москву, где назначается начальником Главного Управления народного комиссариата оборонной промышленности, затем работает в Наркомате авиационной промышленности.

В 1942-м году Михаил Хруничев назначается первым заместителем народного комиссара боеприпасов СССР. Ему было присвоено воинское звание генерал-лейтенанта инженерно-технической службы. В 1946 году назначается народным комиссаром, затем — министром авиационной промышленности СССР. Отечественными конструкторами были созданы, а промышленностью освоены новые истребители, всепогодные истребители-перехватчики, бомбардировщики и другие боевые самолеты — основа послевоенной воздушной мощи нашей Родины.

В 1953 году Михаил Хруничев назначается первым заместителем министра среднего машиностроения СССР. Через два года он становится первым заместителем председателя Совета Министров СССР. В декабре 1956 года — новая работа, на этот раз на посту заместителя председателя Госэкономкомиссии СССР. С 1957 по 1961 годы Михаил Хруничев — первый заместитель председателя Госплана СССР, с 1961 года — заместитель председателя Совета Министров СССР и председатель Государственного комитета Совета Министров СССР по координации научно-исследовательских работ.

Любое дело, которое поручалось Михаилу Васильевичу Хруничеву, он исполнял со страстностью, отдавая все свои силы, все свои знания, талант крупного организатора великой цели — служить своей Родине. Родина высоко оценила деятельность Михаила Хруничев как активного строителя индустрии, талантливого организатора сил советской науки, много сделавшего для укрепления оборонного могущества государства. За заслуги перед Родиной ему было присвоено звание Героя Социалистического труда. Он был награжден семью орденами Ленина, орденом Трудового Красного знамени, орденом Суворова II степени и многими медалями, был дважды удостоен Государственной премии.

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