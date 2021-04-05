А. Кондратенко обсудил детали законотворческого процесса с парламентариями Краснодарского края

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в заседании Совета законодателей региона.

Представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Краснодарского края Алексей Кондратенко КондратенкоАлексей Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Краснодарского края в онлайн-режиме принял участие в заседании Совета законодателей региона.

Модератором заседания выступил председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко. К участию в работе был приглашен вице-губернатор Кубани Игорь Чагаев.

В ходе мероприятия рассматривался ряд вопросов. Как отметил Алексей Кондратенко, одной из главных стала тема внесения изменений в Земельный кодекс РФ, согласно которому в настоящее время возможность изъятия земельных участков для государственных или муниципальных нужд по основаниям, связанным со строительством и реконструкцией объектов государственного или местного значения, предусмотрена лишь в исключительных случаях.

«Вместе с тем перечень этих объектов является исчерпывающим, и изымать участки для размещения на них, к примеру, детских садов и школ, нельзя. Предлагаемые изменения призваны урегулировать данный вопрос на федеральном уровне», — сказал сенатор.

Приватизация недвижимого государственного и муниципального имущества позволяет оптимизировать структуру государственной и муниципальной собственности

Кроме того, по словам Алексея Кондратенко, активное обсуждение вызвала инициатива по внесению изменений в закон о государственной регистрации недвижимости. «Приватизация недвижимого государственного и муниципального имущества позволяет оптимизировать структуру государственной и муниципальной собственности. Но сейчас в федеральном законодательстве в части определения сроков, связанных с действиями органов государственной власти и местного самоуправления в процессе приватизации, существуют несоответствия правовых норм», — считает парламентарий.

Отдельным блоком на заседании рассматривались проекты инициатив по внесению изменений в закон, регулирующий организацию пассажирских перевозок и багажа автомобильным и наземным электротранспортом, а также в Кодекс об административных правонарушениях, добавил сенатор.

MIL OSI