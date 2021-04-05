А. Кутепов предлагает ужесточить штрафы за нарушение санитарно-эпидемиологических требований в питьевой воде

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор подготовил изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях.

Председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга подготовил изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях.

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Сенатор предлагает установить административную ответственность и ужесточить штрафные санкции для должностных и юридических лиц за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства по разработке и согласованию плана мероприятий по повышению качества питьевой воды, неисполнение этого плана, а также невключение в техническое задание на разработку или корректировку инвестиционной программы организации, осуществляющей холодное водоснабжение, мероприятий из плана мероприятий по повышению качества питьевой воды.

Сенатор сообщил, что документ разработан по итогам обобщения практики применения положений КоАП в сфере водопользования и водоотведения. Он представляет собой совокупность составов правонарушений, объектом которых является безопасное и надлежащее функционирование централизованных систем водоснабжения и водоотведения, что относится к административным правонарушениям, посягающим на общественный порядок, общественную безопасность, сферу благоустройства. Правонарушения в сфере безопасного и надлежащего функционирования централизованных систем водоснабжения и водоотведения посягают на такие общественные ценности как экологическая безопасность, санитарная безопасность и санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, права собственника организации, осуществляющей водоснабжение и водоотведение. В результате таких правонарушений причиняется вред либо возникает угроза причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда окружающей среде, имущественным правам граждан, организаций, публичных субъектов.

Законопроект разработан в целях улучшения качества питьевого водоснабжения населения и снижения количества соответствующих нарушений.

Необходимость включения в КоАП положений об административной ответственности абонентов организации, осуществляющей водоотведение, обусловлена тем, что на сегодняшний день административная ответственность за нарушение требований к составу и свойствам сточных предусмотрена только для тех лиц, которые сбрасывают сточные воды непосредственно в водные объекты, то есть, являются водопользователями.

Законопроектом предлагается установить административную ответственность за несанкционированное использование централизованных систем водоснабжения и водоотведения, выражающееся в самовольном подключении к централизованным системам водоснабжения и водоотведения, а также в самовольном заборе воды из централизованной системы водоснабжения или самовольном сбросе сточных вод в централизованную систему водоотведения без подключения к таким системам.

Предлагается ввести административную ответственность за противоправное воздействие на централизованные системы водоснабжения и водоотведения. Суть привлечения к ответственности за эти правонарушения состоит не столько в защите экономических прав организации, осуществляющей водоснабжение и водоотведение, сколько в избежании негативных последствий, которые могут наступить в результате ненадлежащего или небезопасного функционирования централизованных систем. Аварии могут служить причиной массовых дорожно-транспортных происшествий, несчастных случаев, техногенных катастроф. Любые несанкционированные действия на централизованных системах водоснабжения и водоотведения представляют потенциальную опасность.

Законопроект направлен для получения отзыва в Правительство РФ.

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