Владимир Путин подписал Федеральные законы, направленные на предоставление гражданам социального налогового вычета за оказанные им физкультурно-оздоровительные услуги

Source: Russia Ministry of Sport

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 2 и 10 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».

Законом вводится понятие физкультурно-оздоровительной услуги, которое определяется как деятельность, осуществляемая физкультурно-спортивной организацией независимо от её организационно-правовой формы, направленная на удовлетворение потребностей граждан в сохранении и укреплении здоровья, физической подготовке и физическом развитии, включающая в себя, в том числе, проведение физкультурных мероприятий.

Федеральным законом предусматривается, что физкультурно-спортивные организации вправе оказывать физкультурно-оздоровительные услуги. Перечень видов таких услуг и правила их оказания утверждаются Правительством Российской Федерации.

Владимир Путин также подписал Федеральный закон «О внесении изменений в статью 219 части второй Налогового кодекса Российской Федерации в части предоставления социального налогового вычета в сумме, уплаченной налогоплательщиком за оказанные ему физкультурно-оздоровительные услуги».

Перечень социальных налоговых вычетов дополняется социальным налоговым вычетом в сумме, уплаченной налогоплательщиком в налоговом периоде за счёт собственных средств за физкультурно-оздоровительные услуги, оказанные ему, его детям (в том числе усыновлённым) в возрасте до 18 лет, подопечным в возрасте до 18 лет физкультурно-спортивными организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в области физической культуры и спорта в качестве основного вида деятельности.

Предлагаемый налоговый вычет планируется предоставлять в размере фактически произведённых расходов, но не более 120 тысяч рублей за налоговый период с учётом других социальных вычетов по НДФЛ. Максимальный размер вычета может составить 15 тысяч 600 рублей.

Перечень физкультурно-спортивных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта в качестве основного вида деятельности, будет сформирован Минспортом России к декабрю 2021 года в целях обеспечения возможности получения уже с января 2022 года гражданами социального налогового вычета за оказанные им физкультурно-оздоровительные услуги.

Пресс-служба Минспорта России

MIL OSI