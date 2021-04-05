Source: Russia Federal Space

#НПО Энергомаш#ИСРД05.04.2021 09:10

В НПО Энергомаш обсудили вопросы создания отраслевой информационной базы

В конце марта 2021 года по инициативе центра корпоративной СМК в Научно-производственном объединении «Энергомаш» имени академика В.П. Глушко (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») состоялось рабочее совещание с участием руководителей отделов и департаментов Госкорпорации «Роскосмос» и руководителей и специалистов службы качества и IT-службы НПО Энергомаш по вопросам создания единой отраслевой информационной базы нормативных документов.

С докладом о текущем состоянии дел по обеспечению внешней и внутренней нормативной документацией в организациях интегрированной структуры ракетного двигателестроения, перспективах развития, потребности в активизации работы по цифровизации и автоматизации процессов обеспечения актуальными требованиями, имеющихся проблемах и предложениях по их решению выступила Елена Семенова, главный специалист центра корпоративной СМК.

Руководитель отдела стандартизации Госкорпорации «Роскосмос» Эвилина Нахаева рассказала о промежуточных итогах реализации проекта по созданию отраслевой информационной базы, ответила на поступившие вопросы и выразила готовность проработать предложения, поступившие от руководителей и специалистов НПО Энергомаш и организаций интегрированной структуры ракетного двигателестроения.

Активное участие в совещании приняли исполняющий обязанности заместителя генерального директора — директора по качеству Денис Фофанов и заместитель генерального директора по развитию информационных технологий Михаил Ивонин. Их вопросы касались конкретизации отраслевых планов создания отраслевой базы НД по срокам и объемам реализации.

В ходе обсуждения был принят ряд решений, в том числе — провести согласование технического задания на доработку макета «Система управления НТД Госкорпорации «Роскосмос» с руководителями НПО Энергомаш для учета в нем требований, важных для организаций интегрированной структуры ракетного двигателестроения.

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