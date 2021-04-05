Source: Russia Federal Space

#РКЦ Прогресс#Дмитрий Баранов05.04.2021 11:30

В РКЦ «Прогресс» прошел конкурс профессионального мастерства молодых рабочих

В Ракетно-космическом центре «Прогресс» (г. Самара, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») состоялся ежегодный конкурс профессионального мастерства среди молодых рабочих предприятия. В этом году он посвящен 60-летию со дня первого полёта человека в космос. Всего в конкурсе профессионального мастерства в 2021 году приняли участие 65 молодых рабочих в возрасте до 35 лет.

Состязания прошли в два этапа: участники продемонстрировали прикладные умения в изготовлении деталей, после чего соревновались в теоретических заданиях. Конкурс традиционный и проводится в Ракетно-космическом центре «Прогресс» с 2002 года. Основные его цели — мотивация молодых рабочих к успешному освоению профессий и закрепление молодёжи в трудовых коллективах. Ежегодно конкурсанты соревнуются в четырех компетенциях: токарь, фрезеровщик, слесарь, монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов.

Генеральный директор Дмитрий Баранов: «С каждым годом молодежь все больше заинтересована в получении рабочих специальностей. Сегодняшний конкурс показал, что на нашем предприятии много молодых высококвалифицированных рабочих. Это важно, потому что качество нашей продукции напрямую зависит от профессионализма коллектива».

Заместитель генерального директора по персоналу Сергей Пронин: «Этот конкурс — возможность для молодых рабочих показать себя и проверить свои силы в профессии. А предприятию дает возможность выявить лучших и в дальнейшем развивать их профессиональный потенциал».

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