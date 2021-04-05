Source: Russia Federal Space

#Московский Планетарий#Юрий Гагарин05.04.2021 05:30

«Живая» лекция «Небо Гагарина»

К 60-летнему юбилею первого полёта человека в космос Московский Планетарий подготовил уникальный звездный сюрприз под куполом — «живую» лекцию «Небо Гагарина».

В Большом Звёздном зале Московского Планетария, где в 60-е годы прошлого столетия изучали звездное небо первые космонавты планеты, мы совершим путешествие во времени и пространстве. Благодаря звездному проектору «Универсариум» мы перенесемся из Москвы на Байконур и вернемся в прошлое, чтобы увидеть, каким было небо в день полета. Мы перенесемся на 60 лет назад, в легендарное время весны 1961 года.

Мы увидим звёздное небо, которое наблюдалось на Байконуре в ночь перед стартом и то небо, что открылось глазам Юрия Алексеевича Гагарина на орбите во время полета космического корабля «Восток». За 15 минут в зале мы проживем 108 минут исторического полета первого космонавта планеты и увидим яркие звезды северного и южного неба, Млечный Путь, Большое и Малое Магеллановы облака, растущий серп Луны, Меркурий, Венеру, Юпитер и Сатурн — выстроившиеся вместе с Солнцем в приветственном параде во время первого полета первого человека Земли.

Лекцию «Небо Гагарина» смогут увидеть те, кто посетит Большой Звёздный зал в апреле. Расписание лекций можно узнать по ссылке.

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