Кристина Соболь и Светлана Ершова – серебряные призёры Чемпионата Европы по тяжёлой атлетике в Москве

Source: Russia Ministry of Sport

В Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой стартовал Чемпионат Европы по тяжёлой атлетике. В соревнованиях принимают участие более 300 спортсменов из 38 стран. Разыгрывается по 10 комплектов наград среди мужчин и женщин, а также лицензии на Игры XXXII Олимпиады в Токио (Япония).

Первые медали российской сборной принесли Кристина Соболь и Светлана Ершова.

Кристина Соболь завоевала «серебро» в весовой категории до 49 кг, в сумме россиянка показала результат 181 кг (85 кг в рывке + 96 кг в толчке). Победила румынка Моника Ченгери (189 – 86+103), третьей стала её соотечественница Михаэла Камбей (180 – 80+100).

Светлана Ершова также выиграла серебряную медаль в категории до 55 кг с результатом 200 кг (88+112). «Золото» взяла украинка Камила Конотоп (208 – 95+113), третьей стала бельгийка Нина Стеркс (197 – 88+109).

В торжественном открытии Чемпионата Европы по тяжёлой атлетике, состоявшемся 3 апреля, приняли участие Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин, президент Европейской федерации тяжёлой атлетики (EWF) Хасан Аккус, президент Федерации тяжёлой атлетики России Максим Агапитов, руководитель Департамента спорта города Москвы Алексей Кондаранцев.

Первоначально турнир в Москве должен был пройти в апреле 2020 года, но он несколько раз переносился из-за пандемии коронавируса.

«Все мы вместе прошли непростой путь, турнир несколько раз переносился, – обратился к участникам церемонии открытия Олег Матыцин. – Но мы друг другу помогали и продолжали быть единой спортивной семьёй. Россия была, есть и будет надёжным партнёром мирового спорта. Я желаю успехов всем спортсменам, чтобы они смогли завоевать лицензии. Надеюсь, здесь будет установлено много рекордов. И очень важно, что этот турнир посвящён памяти выдающего спортсмена Юрия Власова (олимпийский чемпион 1960 года, ушедший из жизни в феврале 2021 года – прим. ред.)».

За два дня до начала соревнований в Москве состоялся выборный конгресс Европейской федерации тяжёлой атлетики, по итогам которого пост первого вице-президента организации занял Максим Агапитов. Новым руководителем EWF стал бывший генеральный секретарь организации турок Хасан Аккус. Генеральным секретарём избран серб Милан Михайлович.

Чемпионат Европы по тяжёлой атлетике продлится до 11 апреля.

Фото: Алексей Филиппов, Григорий Сысоев / РИА Новости; Mos.ru

Пресс-служба Минспорта России

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