Медали Чемпионата мира по фигурному катанию завоевали воспитанники спортивной школы, открытой при участии «Газпрома»

Source: Gazprom in Russian

Релиз

5 апреля 2021, 20:10

Сегодня на «Газпром Арене» болельщики «Зенита» поздравили петербургских спортсменов — золотых и бронзовых медалистов в соревнованиях спортивных пар Чемпионата мира по фигурному катанию 2021 года.

Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, и их тренеры Артур Минчук и Тамара Москвина, легенда ленинградского, советского и российского фигурного катания, под овации вышли на поле стадиона перед началом матча «Зенит» — «Химки». Представитель тренерского штаба «Зенита» Анатолий Тимощук вручил им игровые футболки с автографами футболистов.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли для России первое золото в парном катании за последние восемь лет, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский завоевали бронзу. Все они тренируются в «Спортивном клубе фигурного катания Тамары Москвиной». Таким образом, впервые в отечественной истории медали Чемпионата мира принесли стране воспитанники негосударственной школы фигурного катания.

«Спортивный клуб фигурного катания Тамары Москвиной» был открыт четыре года назад, в 2017 году, при участии «Газпрома» на базе спортивного комплекса, построенного по программе «Газпром — детям». Идея создания клуба принадлежит ученику Тамары Москвиной, олимпийскому чемпиону Антону Сихарулидзе.

«Газпром» активно поддерживает развитие спортивного движения в России. По всей стране компания построила 32 современных комплекса, где можно заниматься фигурным катанием. Из них два — в Санкт-Петербурге. В планах компании — построить здесь еще четыре спорткомплекса с ледовыми катками. Они станут прекрасным подарком жителям города.

Накануне с фигуристами и Тамарой Москвиной встретился Председатель Правления «Газпрома» Алексей Миллер.

«Вы подарили болельщикам огромную радость и гордость за страну. И подтвердили, что наша, петербургская, школа фигурного катания — одна из сильнейших в мире. Наш город — родина отечественного фигурного катания. Заслуги наших — ленинградских, петербургских — фигуристов всемирно признаны.

Спасибо за яркие эмоции, которые вместе с вами пережили миллионы людей. Уверен, вы вдохновили многих молодых ребят к занятиям этим прекрасным видом спорта», — сказал он.

Управление информации ПАО «Газпром»

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