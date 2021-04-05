М. Ахмадов: Проработка вопроса о классификации малых средств размещения важна для обеспечения безопасности отдыхающих

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в «круглом столе» на тему «Легализация малых средств размещения на юге России как фактор безопасности развития внутреннего туризма».

Заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Мохмад Ахмадов АхмадовМохмад Исаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Чеченской Республики принял участие в «круглом столе» на тему «Легализация малых средств размещения на юге России как фактор безопасности развития внутреннего туризма». Мероприятие прошло в Общественной палате Российской Федерации.

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«С учетом действующих ограничений внутренний туризм набирает все большую популярность, поэтому вопрос легализации малых отелей и объектов размещения стоит достаточно остро», — отметил сенатор.

По словам Мохмада Ахмадова, в России исторически сложился целый класс так называемых малых средств размещения. В некоторых регионах они по количеству мест значительно превосходят гостиницы и все иные средства размещения.

Парламентарий сообщил, что именно частные жилые дома зачастую по сути являются гостиницами. «При этом такие объекты находятся в правовом поле жилья. Соответственно, в таком случае может возникнуть проблема с земельным законодательством относительно целевого использования земельного участка», — добавил он.

Легализация малых средств размещения позволит вывести из тени значительную часть туристического бизнеса

«Несомненно, эта проблема весьма существенна и тем, что владельцы таких мест размещения не обеспечивают должным образом безопасность своих объектов, как того требует действующее законодательство», — сказал Мохмад Ахмадов.

Мохмад Ахмадов принял участие в «круглом столе» на тему «Легализация малых средств размещения на юге России как фактор безопасности развития внутреннего туризма»

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Мохмад Ахмадов

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Мохмад Ахмадов принял участие в «круглом столе» на тему «Легализация малых средств размещения на юге России как фактор безопасности развития внутреннего туризма»

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По мнению сенатора, легализация малых средств размещения позволит вывести из тени значительную часть туристического бизнеса, а также создаст необходимые условия для обеспечения безопасного и качественного отдыха на юге России.

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