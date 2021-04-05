Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Пилотируемая космонавтика#МКС-65#Союз МС-18#Космодромы#Байконур05.04.2021 15:43

На Байконуре завершена общая сборка РКН «Союз-2.1а»

В монтажно-испытательном корпусе космодрома Байконур 5 апреля 2021 года расчеты дочерних организаций Госкорпорации «Роскосмос» завершили общую сборку ракеты космического назначения «Союз-2.1а». В пятницу, 9 апреля, она выведет на околоземную орбиту транспортный пилотируемый корабль «Ю.А. Гагарин» (Союз МС-18) с экипажем 65-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию.

Сегодня в ходе предстартовых работ космическая головная часть (корабль «Союз МС» под обтекателем) была пристыкована к третьей ступени ракеты-носителя, после чего был проведен монтаж двигательной установки системы аварийного спасения. Во второй половине дня полученная сборка была переложена на транспортно-установочный агрегат и состыкована с «пакетом» из первой и второй ступеней.

В 15:00 по московскому времени в конференц-зале площадки № 254 состоялось заседание Государственной комиссии по проведению летных испытаний пилотируемых космических комплексов о готовности ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-18» к вывозу на стартовый комплекс и началу работ по подготовке к предстоящему пуску. Заслушав доклады о результатах испытаний, принято решение о вывозе утром 6 апреля 2021 года. Начало работ по транспортировке на стартовый комплекс площадки № 31 запланировано в 05:30 по московскому времени, после чего совместный расчет специалистов российской ракетно-космической отрасли начнет работы по графику первого стартового дня. Сегодня на самом стартовом комплексе «Восток» проводится подготовка к приему ракеты космического назначения.

В это же время экипажи пилотируемого корабля «Союз МС-18» продолжают тренировки в испытательном учебно-тренировочном центре площадки № 17. В их графике подготовки — консультации по программе предстоящего космического полета, укладка бортовой документации, практические занятия с фотоаппаратурой и подготовка к факторам космического полета. В состав основного экипажа входят: командир Олег Новицкий (Роскосмос), бортинженер-1 Петр Дубров (Роскосмос) и бортинженер-2 Марк Ванде Хай (NASA). Их дублеры — космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров, Олег Артемьев и астронавт NASA Энн МакКлейн.

Напомним, данный пилотируемый корабль назван именем Юрия Алексеевича Гагарина. Его имя уже украшает поверхность экранно-вакуумной теплоизоляции бытового отсека корабля «Союз МС-18». Кроме того, на головном обтекателе ракеты-носителя размещена официальная символика празднования 60-летия полета первого человека в космос.

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