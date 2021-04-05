Н. Журавлев: Узбекистан входит в число ведущих экономических партнеров России на пространстве СНГ

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор в Ташкенте принял участие в работе Межрегионального форума «Россия – Узбекистан. Промышленный диалог».

Заместитель Председателя Совета Федерации Николай Журавлев ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области выступил в Ташкенте на Межрегиональном форуме «Россия – Узбекистан. Промышленный диалог» в рамках международной промышленной выставки «Иннопром. Большая промышленная неделя в Узбекистане».

Парламентарий огласил приветствие Председателя СФ Валентины Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга участникам форума.

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«Широкое представительство промышленных организаций и бизнес-делегаций из разных стран мира создает условия для укрепления деловых связей, успешной реализации торговых и инвестиционных проектов, в том числе в таких важных областях, как транспортное и энергетическое машиностроение, медицинская техника и фармацевтика, технологии для городов. Уверена, что радушная атмосфера гостеприимного Ташкента и насыщенная программа выставки будут в полном мере способствовать достижению заявленных целей», — говорится в приветствии.

В своем выступлении сенатор подчеркнул, что Россию и Узбекистан связывают давние исторические связи. «Для нашей страны это не просто надежное торгово-экономическое партнерство. Это уникальные стратегические и союзнические отношения».

Николай Журавлев указал, что Узбекистан входит в число ведущих экономических партнеров России на пространстве СНГ. Торгово-экономические связи между двумя странами успешно развиваются, товарооборот в 2020 году составил более 5 млрд. долларов.

«С нашей стороны Министерство промышленности и торговли РФ координирует работу важных институтов развития экспорта и инвестиций. Активно взаимодействует с узбекскими партнерами группа компаний Российского экспортного центра, которой оказывается финансовая поддержка поставкам в Узбекистан продукции машиностроения, металлургии, химической промышленности, сельского хозяйства, строительной отрасли. В целом по итогам 2020 года объём российского экспорта в Узбекистан увеличился почти на 20 процентов. При поддержке РЭЦ осуществляется закупка высокотехнологичного оборудования, выполнение строительных работ для узбекских партнеров – примером такого взаимодействия является Ташкентский металлургический завод. В проектах дальнейшее сотрудничество в транспортной и энергетической сферах», — сказал он.

Россия стала одним из крупнейших инвестиционных партнеров Узбекистана с общим объемом капиталовложений более 10 миллиардов долларов США

Николай Журавлев сообщил, что Россия стала одним из крупнейших инвестиционных партнеров Узбекистана с общим объемом капиталовложений более 10 миллиардов долларов США. Расширяется сотрудничество в авиационной промышленности, сельскохозяйственном машиностроении, автомобилестроении, металлургии, фармпромышленности, в области технического регулирования и розничной торговли.

Для привлечения инвестиций в российские регионы работает Фонд развития промышленности, развиваются программы льготного кредитования.

По словам сенатора, важным направлением двусторонних отношений является развитие межрегиональных связей. С Республикой Узбекистан сотрудничают 75 субъектов Российской Федерации.

Существенную роль в межрегиональном сотрудничестве с Узбекистаном играют наиболее развитые в промышленном отношении регионы России: Москва, Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Свердловская, Новосибирская и Самарская области. «В Костромской области, которую я представляю в Совете Федерации, активно работают с коллегами из Узбекистана, в том числе по направлению развития рынка облигаций, предоставления кредитных линий, торгового финансирования, а также банковского сопровождения компаний металлургического, энергетического, машиностроительного секторов».

Николай Журавлев отметил, что на полях форума проходит подписание соглашений о сотрудничестве, в рамках которых будут реализованы крупные проекты в различных отраслях экономики. На форуме присутствует много глав российских регионов. «Среди участников есть и представители финансового сектора из Костромской области. Предоставление финансовых инструментов играет важную роль для реализации долгосрочных кооперационных проектов, проектного и инвестиционного финансирования, гарантии взаимодействия между контрагентами. Одна из главных задач форума как раз состоит в том, чтобы в том числе расширить представительство российских регионов в этом процессе».

Парламентарий указал, что для реализации крупных межгосударственных проектов необходимо объединение ресурсов. Эффективное сотрудничество различных институтов позволит создать партнерскую модель для дальнейшей кооперации. Особенно это относится к проектам промышленного производства. Реализация таких проектов повышает конкурентоспособность предприятий, экономик, увеличивает потенциал экономического роста, что в конечном счете способствует повышению благосостояния граждан.

По словам законодателя, важная составляющая успешной работы – двусторонний процесс сближения норм национальных законодательств. Это, прежде всего, необходимо для формирования правовых условий для безопасного и стабильного развития промышленности. «Хочу отметить успешный опыт работы Комиссии по сотрудничеству Совета Федерации и Сената Олий Мажлиса. На состоявшемся в сентябре 2020 года пятом заседании обсуждались, в том числе, вопросы гармонизации законодательства двух стран».

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