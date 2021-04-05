Олег Матыцин и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обсудили реализацию федерального проекта «Спорт – норма жизни»

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 5 апреля, Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин провёл рабочую встречу с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. Стороны обсудили развитие спортивной отрасли в регионе, а также заключили Соглашение между Минспортом России и Самарской областью о сотрудничестве и взаимодействии в области физической культуры и спорта.

Документ предусматривает несколько основных направлений совместной работы: создание условий для приобщения граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом, развитие спортивной инфраструктуры, укрепление материально-технической базы объектов спорта, организацию и проведение спортивных мероприятий, развитие движения ГТО, а также обеспечение спортивной отрасли профессиональными тренерами-преподавателями. Мощный импульс этой работе придаёт реализация федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

«Самарская область – один из наших ключевых партнёров в сфере развития физической культуры и спорта. Знаем, какое внимание власти региона уделяют строительству спортивной инфраструктуры, проведению крупных соревнований, подготовке спортсменов и ближайшего резерва. Надеемся, наше сотрудничество будет способствовать созданию в области более комфортных условий для занятий спортом, развитию массового, детско-юношеского спорта и спорта высших достижений. Главное, чтобы наши граждане были здоровы и любили заниматься спортом», – подчеркнул Олег Матыцин.

В прошлом году в Самарской области в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» введены в эксплуатацию два крупных спортивных объекта: крытый каток с искусственным льдом в Похвистнево и физкультурно-спортивный комплекс «Акробат» в Тольятти. Проведена модернизация футбольного поля стадиона «Салют» в Самаре. Завершены работы по благоустройству 22 универсальных спортивных площадок, по созданию пяти малых спортивных площадок для центров тестирования ГТО, а также физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в областной столице. В планах на этот год – строительство легкоатлетического манежа в Тольятти и завершение реконструкции Дворца спорта в Самаре.

«Спорт высших достижений – это всегда витрина огромной работы по развитию массового спорта, детского спорта, формированию здорового образа жизни. Именно на это направлены основные усилия Министерства, регионального Правительства, и именно этим задачам посвящено Соглашение, которые мы сегодня подписали с Министром спорта. В первую очередь оно направлено на достижение целей федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография», – сказал Дмитрий Азаров. Глава региона отметил, что жители городов и сёл Самарской области уже видят результаты реализации нацпроекта и активно пользуются новой построенной спортивной инфраструктурой.

Не менее важно создавать условия для развития спорта высших достижений. По этому направлению в Самарской области также ведётся системная работа. Достигнуты договорённости по созданию в регионе новых центров специализированной подготовки по боксу и художественной гимнастике. Разрабатывается проект центра для занятий настольным теннисом.

«Очень важно, что благодаря массовому спорту зажигаются новые звёзды, наши чемпионы. Самарская область вносит заметный вклад в спорт высших достижений страны по многим видам спорта – это и гребля, и единоборства, и фехтование, и биатлон. Мы гордимся нашими спортсменами, а они откликаются на наши просьбы о пропаганде здорового образа жизни и привлечении к занятиям спортом самых маленьких граждан страны. Этот непрерывный цикл должен работать всегда. Будут зажигаться новые звёзды, которые своим примером, своими достижениями будут привлекать людей к занятиям спортом. Именно так мы и достигнем показателей, которые определены нацпроектом», – заявил Дмитрий Азаров.

К 2030 году количество систематически занимающихся физической культурой и спортом россиян должно достигнуть 70%.

Фото: Олег Лазарев

Пресс-служба Минспорта России

MIL OSI