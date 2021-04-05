О. Алексеев принял участие в торжественном открытии всероссийских соревнований по самбо в городе Энгельсе

Source: Russia – Council of the Federation

В соревнованиях участвуют свыше 200 спортсменов из 20 регионов нашей страны.

Представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области Олег Алексеев АлексеевОлег Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области в ходе работы в регионе принял участие в торжественном открытии турнира по самбо.

Смотрите также

Всероссийские соревнования по самбо «Покровский» среди юношей и девушек 14–16 лет прошли в городе Энгельсе. Сенатор рассказал, что состязания были посвящены 60-летию первого полета человека в космос.

«В преддверии юбилейной даты в Саратовской области проходят различные мероприятия, посвященные этому знаменательному событию. В турнире приняли участие свыше 200 спортсменов из 20 регионов нашей страны», – отметил парламентарий.

Олег Алексеев принял участие в торжественном открытии Всероссийских соревнований по самбо

1 из 8

Олег Алексеев

2 из 8

Всероссийские соревнования по самбо «Покровский» среди юношей и девушек 14–16 лет в городе Энгельсе

3 из 8

Олег Алексеев принял участие в торжественном открытии Всероссийских соревнований по самбо

4 из 8

Всероссийские соревнования по самбо «Покровский» среди юношей и девушек в городе Энгельсе

5 из 8

Всероссийские соревнования по самбо «Покровский» среди юношей и девушек в городе Энгельсе

6 из 8

Всероссийские соревнования по самбо «Покровский» среди юношей и девушек в городе Энгельсе

7 из 8

Всероссийские соревнования по самбо «Покровский» среди юношей и девушек 14–16 лет в городе Энгельсе

8 из 8

Состязания проходили по 9 категориям. Победители получают путевки на участие в первенстве России, которое пройдет в Новороссийске в конце апреля.

«Самбо родилось в России и является нашим национальным достоянием. Оно воспитывает характер, закаляет волю, развивает качества, которые пригодятся не только в спорте, но и в жизни. Приятно, что с каждым годом в Саратовской области у этого вида спорта появляется все больше поклонников, особенно среди детей», – сказал Олег Алексеев.

MIL OSI