Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Орбитальные группировки#КОСПАС-САРСАТ#РКС#ОРКК#НИИ ТП#Гонец#ИСС Решетнева05.04.2021 12:38

Россия усилила космический сегмент системы КОСПАС-САРСАТ

Российская Федерация в лице Госкорпорации «Роскосмос», компаний «Российские космические системы», ОРКК — «Научно-исследовательский институт космического приборостроения», «Спутниковая система «Гонец», «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва» с 17 по 26 марта 2021 года в режиме видеоконференции приняли участие в заседании 64-й сессии Совета Международной программы КОСПАС-САРСАТ (спутниковая система поиска и спасания).

В работе CSC-64/OPN приняли участие более 200 делегатов из 33 стран, а также представители Международных организаций: Международной организации гражданской авиации, Европейской комиссии, Европейской организации спутниковой метеорологии, Радиотехнической комиссии по морским службам и Управления по вопросам космического пространства Организации Объединенных Наций.

Одним из вопросов повестки является поддержание и развитие космического сегмента КОСПАС-САРСАТ в составе низкоорбитального сегмента (космический аппарат «Метеор-М» № 2-2), геостационарного сегмента («Электро-Л» № 2) и среднеорбитального сегмента в составе двух спутников «Глонасс-К».

Во время проведения CSC-64/OPN Российская Федерация объявила о переводе с 23 марта 2021 года в штатную эксплуатацию в системе КОСПАС-САРСАТ отечественного низкоорбитального космического аппарата «Метеор-М» № 2-2, оснащенного полезной нагрузкой КОСПАС-САРСАТ. Кроме этого, с 26 марта в штатную эксплуатацию в системе КОСПАС-САРСАТ был переведен отечественный геостационарный спутник «Электро-Л» № 2 с ретранслятором КОСПАС-САРСАТ, а также ассоциированная с ним станция приема и обработки информации вгороде Москве (на территории компании «Российские космические системы»).

Российская сторона также проинформировала Совет Международной программы КОСПАС-САРСАТ о запуске 28 февраля 2021 года на высокоэллиптическую орбиту спутника «Арктика-М» № 1 с ретранслятором КОСПАС-САРСАТ и развернутой в Калининграде станции приема и обработки информации с космических аппаратов серии «Арктика-М». Впервые в истории Международной программы предполагается к использованию аппараты с ретранслятором КОСПАС-САРСАТ на высокоэллиптической орбите.

Совет программы КОСПАС-САРСАТ высоко оценил вклад Российской Федерации в развитие космического сегмента системы КОСПАС-САРСАТ.

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