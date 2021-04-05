С. Горняков провел прием граждан в Волгоградской области, на котором обсуждались вопросы функционирования дачных товариществ

Source: Russia – Council of the Federation

В частности, затрагивались вопросы платы за воду, комиссий при оплате членских взносов СНТ, меры пожарной безопасности.

Член Комитета СФ по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Волгоградской области Сергей Горняков ГорняковСергей Васильевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Волгоградской области провел дистанционный прием граждан в регионе. На мероприятии затрагивались вопросы функционирования дачных и садоводческих товариществ.

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К сенатору обратились представители СНТ «Наука», расположенного в Советском районе Волгограда. Ряд дачных участков находятся в заброшенном виде и создают пожароопасную ситуацию. В ходе диалога с заявителями решено проработать варианты выхода из сложившейся ситуации.

Собственники дачных участков на острове Сарпинский затронули вопрос безвозмездного пользования водными объектами для полива. Были обсуждены варианты решения этой проблемы.

В ходе приема заявители также коснулись вопроса отмены банковской комиссии при уплате членских взносов в СНТ. По мнению сенатора, первоначально необходимо изучить правовую основу, только после этого можно рассматривать возможность отмены комиссии.

«В целом многие проблемы, озвученные сегодня гражданами, типичны для большинства садоводческих некоммерческих товариществ, поэтому значительная часть задач должна решаться на федеральном уровне», — заключил по итогам приема граждан Сергей Горняков.

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