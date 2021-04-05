С. Колбин ответил на вопросы севастопольцев по деятельности садоводческих некоммерческих товариществ

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор также проинформировал садоводов о программах, осуществляемых правительством Севастополя.

Представитель в СФ от законодательного органа государственной власти города Севастополя Сергей Колбин КолбинСергей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Севастополя провел прием граждан в дистанционном формате.

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К сенатору обратились члены садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ). Граждан интересовали вопросы оформления прав собственности на земельные участки, увеличения технических мощностей электроснабжения для бесперебойной подачи электроэнергии в СНТ, организации подъездных путей к территориям садовых товариществ и др.

По всем обращениям Сергей Колбин дал необходимые консультации. Некоторые из них направил в соответствующие Департаменты правительства Севастополя. Также сенатор проинформировал садоводов о программах, осуществляемых правительством Севастополя для улучшения электроснабжения садовых товариществ и планах дорожного строительства.

«В Севастополе большое количество людей проживает в садовых товариществах. Им нужна поддержка в решении острых жизненных проблем. Часть вопросов удалось решить непосредственно в ходе приема, остальные вопросы взяты в работу. Будем их решать в рамках взаимодействия с правительством города Севастополя», — отметил Сергей Колбин.

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