С. Лукин: Большинство вопросов, поднятых на приеме гражданами, решаются при их активном участии

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел в онлайн-формате прием граждан в Воронежской области.

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Воронежской области Сергей Лукин ЛукинСергей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Воронежской области провел прием граждан в онлайн-формате.

«Значительная часть обращений касалась социально значимых вопросов, в том числе, жители региона просили помочь в благоустройстве общественных пространств», — рассказал сенатор.

Значительная часть обращений касалась социально значимых вопросов

Один из заявителей попросил парламентария оказать содействие в организации освещения в сквере, который расположен в микрорайоне Дубрава. К участию в решении этого вопроса были приглашены представители городской администрации. Обозначены конкретные сроки – к работам должны приступить в мае, а летом в сквере уже будет установлено освещение.

Жительница Лискинского района Воронежской области затронула вопрос, связанный с сохранением реки Икорец. Необходима расчистка русла на участке протяженностью 1200 метров. В ближайшее время будет заключен контракт на проведение инженерных изысканий и проектных работ.

Сергей Лукин провел прием граждан в онлайн-формате

Также в ходе приема поднимались вопросы, касающиеся озеленения дворов, ремонта подъездов, порядка смены руководства садоводческих некоммерческих товариществ. Заявителям были даны подробные юридические разъяснения.

Кроме того, в адрес сенатора поступили обращения от людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Парламентарий окажет помощь в организации поездки 11-летнего ребенка для прохождения медицинского обследования в Москве. Также будет установлен новый поручень у входа в подъезд, где проживает инвалид второй группы.

Отметив результативность состоявшегося приема, Сергей Лукин подчеркнул, что практически все озвученные проблемы являются решаемыми при условии активного участия граждан.

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