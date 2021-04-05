С. Митин: Развитие АПК невозможно без внедрения современных агротехнологий и сельхозтехники

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел совещание по вопросу развития отечественных селекций и семеноводства.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области провел совещание на тему «Обеспечение развития отечественных селекции и семеноводства: проблемы и перспективы».

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«Для России, как одного из крупнейших мировых производителей продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья, основой укрепления продовольственной безопасности является обеспечение устойчивого развития отечественной селекции и семеноводства, снижения зависимости сельского хозяйства от импорта семян основных сельскохозяйственных культур и племенной продукции», — заявил Сергей Митин, открывая заседание.

В феврале текущего года Правительством РФ внесена в Государственную Думу новая редакция Федерального закона «О семеноводстве».

Сергей Митин обозначил актуальную задачу — рассмотреть указанный законопроект, понять, каковы позиции федеральных органов исполнительной власти и участников рынка по этому вопросу.

Парламентарий обратил внимание на необходимость скорейшего принятия всех подпрограмм Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства по селекции и семеноводству сельскохозяйственных культур.

Сергей Митин

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Алексей Кондратенко

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Сергей Митин

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Сенатор отметил, что Совет Федерации в своем Постановлении по итогам «правительственного часа» с Министром науки и высшего образования РФ подчеркнул необходимость повышения эффективности подпрограмм. Достигнута договоренность с Минобрнауки и Министерством сельского хозяйства РФ о введении нового целевого индикатора – доли семян отечественной селекции в высеве.

«Обеспечить устойчивое развитие отраслей селекции и семеноводства, также как и агропромышленного комплекса страны в целом, невозможно без внедрения современных агротехнологий и соответствующей им сельхозтехники», — отметил Сергей Митин.

Участники совещания обсудили технико-технологическое обеспечение соответствующих отраслей. Выработаны необходимые предложения и рекомендации, направленные на практическое решение имеющихся проблем в области законодательного обеспечения селекции и семеноводства в Российской Федерации.

По итогам обсуждения принято решение о необходимости подготовки поправок к законопроекту.

В совещании приняли участие представители Министерства сельского хозяйства РФ, Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Россельхознадзора, отраслевых общественных организаций, ученые.

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