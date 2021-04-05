Т. Гигель обсудила на приеме граждан вопросы работы управляющей компании, поддержки предпринимателей

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провела прием граждан в Республике Алтай.

Представитель в СФ от представительного (законодательного) органа государственной власти Республики Алтай Татьяна Гигель ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай в ходе рабочей поездки в регион провела прием граждан по личным вопросам.

К сенатору обратилась председатель домового комитета одного из многоквартирных домов, которая рассказала о спорной ситуации, возникшей после смены жильцами управляющей компании. Женщина попросила парламентария оказать содействие в решении спорного вопроса.

Местный предприниматель, занимающийся ремонтом обуви, сообщил о проблеме с продлением договора аренды в Доме быта, несмотря на исправную арендную плату. Он обратился к Татьяне Гигель за поддержкой в решении указанного вопроса.

В ходе приема граждан также затрагивались проблемы оформления земельного участка в собственность, обеспечения работы животноводческого предприятия.

Директор одной из школ обратилась к сенатору с ходатайством о награждении сотрудников педагогического коллектива благодарностями и грамотами Совета Федерации.

Все поднятые вопросы законодатель взяла под личный контроль.

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