Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Артек05.04.2021 01:30

Фестиваль технологий и технического творчества состоялся в Артеке

В Международном детском центре «Артек» 3 и 4 апреля 2021 года состоялся фестиваль «Время первых», посвященный новейшим технологиям и космическому творчеству. Участники фестиваля узнали, как космические технологии вошли в нашу повседневную жизнь. В рамках фестиваля работали сразу несколько интересных познавательных площадок с организацией мастер классов и демонстрацией пусков детских ракет.

На мастер-классах, организованных специалистами дочерних организаций Госкорпорации «Роскосмос», дети с интересом попробовали себя в роли инженеров космических систем, ракетостроителей, а также специалистов по дистанционному зондированию Земли. Интерактивная выставка «Космический бульвар» объединила множество направлений, связанных с космосом и технологиями. Ребята узнали новое о космической технике и инновациях, поучаствовали в создании планетоходов, смогли попробовать свои силы в чемпионате по киберспорту и в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?».

На площадке «Центр подготовки космонавтов» участники фестиваля смогли познакомиться летчиком-космонавтом, Героем РФ Валерием Токаревым, который рассказал о своей профессии и о том, как стать частью захватывающей космической сферы и что нужно знать о себе, чтобы стать космонавтом и изучили, как работает ракетно-космическая техника.

На площадке Космодрома «Старт в науку» школьники попробовали управлять луноходами, планерами и коптерами, сделать своими силами настоящие летательно-спусковые аппараты, попробовали на практике технологии фрезерной резки и 3D-печати, сделав свои модели. Технологии виртуальной реальности и нейротехнологии подтвердили, что будущее уже совсем рядом.

Фестиваль завершился ярким мероприятием «ТехноНочь», где участники продолжили занимательное знакомство с технологиями, а организаторы подвели итоги конкурсов и церемонию награждения победителей.

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