Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в открытии Всероссийской акции, приуроченной к Всемирному дню здоровья.

Член Комитета СФ по социальной политике Юрий Архаров АрхаровЮрий Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Сахалинской области принял участие в открытии Всероссийской акции «Десять тысяч шагов к жизни», приуроченной к Всемирному дню здоровья. Цель мероприятия — приобщить как можно больше людей к здоровому образу жизни и двигательной активности.

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В своем выступлении сенатор отметил, что в современном обществе очень важно уделять внимание своему здоровью. «Систематические занятия физической культурой значительно снижают риски сердечно-сосудистых и других хронических заболеваний».

По словам Юрия Архарова, сейчас многое способствует тому, чтобы граждане поддерживали физическую активность: в свободном доступе в парках есть оборудованные спортивные площадки. «Главное, это выработать привычку к увеличению физической активности, начать заниматься».

Парламентарий также отметил, что государство стремится стимулировать население Российской Федерации к ведению здорового образа жизни, занятиям спортом, укреплению здоровья. В этой связи сенатор напомнил, что Совет Федерации 31 марта 2021 г. одобрил федеральный закон, который предусматривает предоставление социального налогового вычета в сумме, уплаченной налогоплательщиком за оказанные ему физкультурно-оздоровительные услуги.

Юрий Архаров принял участие в открытии Всероссийской акции «Десять тысяч шагов к жизни»

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Юрий Архаров принял участие в открытии Всероссийской акции «Десять тысяч шагов к жизни»

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Юрий Архаров принял участие в открытии Всероссийской акции «Десять тысяч шагов к жизни»

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Всероссийская акции «Десять тысяч шагов к жизни» проходит во всех субъектах РФ и призвана поддержать движение по организации пешеходных маршрутов здоровья во всех муниципалитетах страны. В Москве старт акции дал президент Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации», главный внештатный специалист сердечно-сосудистый хирург Министерства здравоохранения РФ Лео Бокерия.

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