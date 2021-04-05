7 апреля состоятся переговоры Президента России с Премьер-министром Армении Николом Пашиняном

Source: President of Russia – Kremlin

7 апреля в Москве пройдут переговоры Владимира Путина с Премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном, который будет находиться в России с рабочим визитом.

Планируется рассмотреть ход реализации заявлений лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и от 11 января 2021 года, а также дальнейшие шаги по решению имеющихся в регионе проблем, в частности в контексте восстановления экономических и транспортных связей на Южном Кавказе.

Кроме того, имеется в виду обсудить актуальные вопросы развития российско-армянского стратегического парт­нёрства и союзничества, а также перспективы взаимодействия в интеграционных объединениях на евразийском пространстве.

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