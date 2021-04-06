Анастасия Бондаренко в интервью агентству «ТАСС»: «Реорганизация назревала уже давно»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 6 апреля. – Анастасия Бондаренко в интервью информационному агентству «ТАСС» рассказала о том, что изменилось в работе Минэнерго с проведением реорганизации, как на работу повлияла пандемия COVID-19, а также об основных законопроектах, которые готовит Министерство.

По её словам, самые большие изменения заключаются в проведённой в ноябре реформе по сокращению числа Департаментов и заместителей Министра.

«Сама реорганизация назревала уже давно, и Правительство до этого уже предпринимало определённые шаги в этом направлении. Но если раньше речь шла в основном про сокращение численности сотрудников, то в этот раз упор был сделан на функционале», – сказала статс-секретарь – заместитель Министра энергетики.

Кроме этого, она пояснила, что реорганизация позволила снизить число руководителей, которое раньше не было так строго регламентировано.

«Теперь у одного из пяти заместителей Министра в подчинении может находиться минимум по два Департамента по 40 человек в каждом. Другими словами, такая структура позволяет более чётко понимать кто за что отвечает, равномерно распределить нагрузку, снизить число руководителей и одновременно повысить зарплату простым специалистам, поскольку экономия средств от сокращения в этот раз оставлена в бюджете Министерств», – сообщила Анастасия Бондаренко.

Она также рассказала о ключевых законопроектах, разрабатываемых в Минэнерго, в частности, о проекте об агрегаторах спроса на электроэнергию.

«В его основе лежит идея дать возможность потребителям, в том числе крупным промышленным предприятиям, через специального оператора экономить на электроэнергии за счёт переноса своего потребления с пиковых часов, когда она наиболее дорогая. Уже был проведён эксперимент, который показал, что такое решение выгодно всем потребителям, и был признан Правительством успешным. Сам законопроект мы готовимся внести в Правительство уже во втором квартале этого года», – прокомментировала Анастасия Бондаренко.

Статс-секретарь – заместитель Министра отметила, что COVID-19 не отразился на законопроектной деятельности, но при этом пандемия очень сильно повлияла на представление о работе в целом, в частности, удалённый режим и онлайн-совещания стали более популярными.

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