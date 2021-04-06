А. Клишас: Нельзя допускать необоснованных ограничений прав граждан России, не имеющих иностранного гражданства

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор стал соавтором законопроекта, обеспечивающего права крымчан и севастопольцев.

Сенатор РФ Андрей Клишас КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края и депутат Государственной Думы Павел Крашенинников внесли законопроект, уточняющий права лиц, которые по независящим от них причинам не могут оформить выход из гражданства Украины, на замещение государственных и муниципальных должностей, должностей государственной и муниципальной службы.

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Авторы предлагают дополнить статью 4 Федерального конституционного закона «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополя» нормой, предусматривающей, что гражданин РФ, признанный на территории России не имеющим иностранного гражданства, в соответствии с Федеральным конституционным законом, который однако, в соответствии с законодательством Украины, является гражданином этой страны, вправе замещать государственные и муниципальные должности, должности государственной и муниципальной службы.

По словам Андрея Клишаса, речь, в частности, идет о лицах, которые оформили гражданство Российской Федерации до вступления в силу Федерального конституционного закона с учетом подачи заявления в отделения Миграционной службы Украины о нежелании состоять в гражданстве Украины, однако получили отказы в выходе из украинского гражданства. Такие лица не могли в полной мере реализовать предписания украинского законодательства, предусматривающего в качестве обязательного условия выхода из гражданства Украины проживание за рубежом на постоянной основе, так как до момента воссоединения полуострова с Россией были зарегистрированы в Крыму.

Нельзя допускать необоснованных ограничений прав лиц, признанных гражданами России и не имеющих гражданства иностранного государства, отметил Андрей Клишас. «Принятие данного законопроекта позволит обеспечить право указанной категории граждан на прохождение государственной, муниципальной службы, замещение государственной, муниципальной должности».

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