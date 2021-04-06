А. Майоров: Экодиктант даст возможность участникам Невского международного экологического конгресса проверить свои знания в сфере охраны окружающей среды

Source: Russia – Council of the Federation

В преддверии форума пройдет экологический диктант.

Участники IX Невского международного экологического конгресса напишут Экодиктант в преддверии мероприятия. Об этом сообщил Председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров. МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия

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По его словам, специалисты, обладающие знаниями в области экологической безопасности и устойчивого развития, способны более эффективно решать задачи по выполнению национальных и международных экологических обязательств. «Поэтому мы приглашаем участников Невского международного экологического конгресса проверить или освежить свои знания в охране окружающей среды, знания родной природы».

Вопросы экологического просвещения являются важным направлением экологической политики нашей страны, отметил Алексей Майоров. «Это отражается и становится ещё более актуальным в период реализации нацпроекта «Экология» и вступления в силу новой редакции Конституции РФ. Как и со всеми изменениями и задачами, к которым мы стремимся: главное – это начать с себя».

Парламентарий уверен, что повышение уровня экокультуры должно идти на всех уровнях, без ограничений. «В свою очередь Экодиктант нацелен на повышение уровня экологической грамотности для предупреждения экологических правонарушений как основной составляющей экологической безопасности. Мы считаем его одной из эффективных форм экологического просвещения как для детей, так и для взрослых».

Одна из задач, которую вот уже более 10 лет решает Невский международный экологический конгресс, является повышение роли экологического воспитания и образования населения, подчеркнул Алексей Майоров. «Экодиктант в свою очередь вписывается в международную повестку дня, связанную с политикой в сфере экологической безопасности».

В прошлом году в Экодиктанте уровень своей экокультуры проверили 2,8 миллиона участников – школьники и студенты, работающее население и люди пенсионного возраста, представители бизнеса и органов власти, рассказал сенатор. «География проекта далеко вышла за пределы страны – Экодиктант написали в Германии, Египте, Швеции, Франции, Великобритании и других государствах. Достигнутый результат Экодиктанта-2020 позволил придать проекту статус международного. Мы уверены, Конгресс, который традиционно проходит на базе Совета Межпарламентской Ассамблеи государств — участников Содружества Независимых Государств, станет хорошей площадкой для проверки экологических знаний вне границ».

Повестка дня в области устойчивого развития до 2030 года, принятая ООН в 2015 году, содержит 17 целей, включая 7 экологических, направленных на улучшение качества жизни на Земле, пояснил Алексей Майоров. «Для их достижения необходимы совместные усилия правительств. Это глобальные вопросы, и без международного взаимодействия решить их невозможно. Поэтому нам, как организаторам Экологического диктанта, важно, чтобы вопросы экопросвещения были в международной повестке».

Невский международный экологический конгресс проводится с 2008 года в Санкт-Петербурге и является уникальной площадкой для развития диалога и обмена опытом между представителями органов государственной власти, деловых кругов, образовательных и научно-исследовательских учреждений, общественных организаций по вопросам повышения экологической безопасности и охраны окружающей среды. В этом году девиз Невского конгресса: «Экология планеты — устойчивое развитие».

Проверка знаний о природе и охране окружающей среды для участников Конгресса будет представлена в двух вариантах заданий – для экспертов-экологов и взрослых без экологического образования. С 5 апреля они доступны для прохождения на портале экодиктант.рус

По словам руководителя секции «Экология и охрана окружающей среды» экспертного совета Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, председателя правления АНО «Равноправие» Натальи Соколовой, в задания Экодиктанта включены вопросы из разных областей охраны окружающей среды, касающиеся и глобальных, и бытовых вещей. «Вопрос о целях устойчивого развития может соседствовать с вопросом об утилизации медицинских масок в период пандемии коронавируса. Также в задания включены вопросы про исчезающие виды животных России, необычные места, особо охраняемые природные территории, например, про озеро Байкал», — рассказала Наталья Соколова.

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