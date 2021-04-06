А. Ракитин провел совещания в Республике Карелия, касающиеся социально-экономического развития региона

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор совершил рабочую поездку в регион.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по обороне и безопасности, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Карелия Александр Ракитин РакитинАлександр Васильевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Карелия в ходе рабочей поездки провел совещания, касающиеся социально-экономического развития региона.

Смотрите также

На встрече сенатора с министром имущественных и земельных отношений Республики Карелия Яниной Свидской обсуждались вопросы, связанные с обращениями многодетных семей о выделении им земельных участков под строительство, и возникающие проблемы при проведении конкурсных процедур. Министерству было предложено направить в Законодательное Собрание региона обращение о подготовке изменений в федеральное законодательство, а именно в Земельный Кодекс Российской Федерации — в части установления запрета для участия в аукционах недобросовестных заявителей.

В завершение беседы Александр Ракитин вручил Янине Свидской грамоту Комитета СФ по обороне и безопасности за личный вклад в увековечение памяти воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны на территории Республики Карелия.

Встреча сенатора Александра Ракитина с министром имущественных и земельных отношений Республики Карелия Яниной Свидской

1 из 3

Встреча сенатора Александра Ракитина с министром имущественных и земельных отношений Республики Карелия Яниной Свидской

2 из 3

Встреча сенатора Александра Ракитина с министром имущественных и земельных отношений Республики Карелия Яниной Свидской

3 из 3

Кроме того, в ходе встречи сенатора с заместителем премьер-министра региона по социальным вопросам Ларисой Подсадник подведены промежуточные итоги работы по развитию интеллектуальной собственности в Республике. В 2020 г. здесь был зарегистрирован бренд «Калитки Карельские», в текущем году будет продолжена работа по регистрации знаков, брендов и символов, возможных к использованию в качестве региональных брендов Республики Карелия, отметил парламентарий.

По словам Александра Ракитина, определены дальнейшие шаги для установления правообладания изображения человека, бегущего на лыжах, как самого древнего в мире, основанного на наскальных рисунках Беломорских петроглифов. «Петроглифы в Беломорском районе – это более двух тысяч фигур, изображающих жизнь и быт древних людей. Именно благодаря петроглифам человек мог передать свои знания последующим поколениям. В петроглифах вырезались наиболее важные сцены из жизни – охота, ритуалы, сражения, люди и животные».

В ходе поездки в регион сенатор также встретился с заведующим кафедрой уголовно-правовых дисциплин Северного института ВГУЮ Российская правовая Академия Минюста России Алексеем Тайбаковым. Обсуждался вопрос создания аудитории имени комиссара государственной безопасности 3-го ранга А.Н. Михеева, героически погибшего в начале Великой Отечественной войны. Это послужит патриотическому воспитанию и профессиональной ориентации студентов.

MIL OSI