А. Шевченко: Личные приемы позволяют нам держать в фокусе внимания проблемы граждан

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел рабочую встречу с руководством региона и прием граждан в онлайн формате.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель в верхней палате парламента от законодательного (представительного) органа государственной власти Оренбургской области Андрей Шевченко ШевченкоАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Оренбургской области провел в г. Оренбурге рабочую встречу с председателем Законодательного Собрания области Сергеем Грачевым. ГрачевСергей ИвановичПредседатель Законодательного Собрания Оренбургской области

В беседе были затронуты вопросы правового, организационного и финансового обеспечения стратегического планирования в сфере социально-экономического и пространственного развития Российской Федерации.

Наша главная цель — закрепить обеспечение равных возможностей для реализации экономических и социальных прав граждан на всей территории страны, повышение качества их жизни

«Наша главная цель — закрепить обеспечение равных возможностей для реализации экономических и социальных прав граждан на всей территории страны, повышение качества их жизни», — подчеркнул парламентарий.

Сенатор встретился также с Главным федеральным инспектором по Оренбургской области Ринатом Гильмутдиновым. Ключевыми темами разговора стала подготовка к предстоящей динамичной и конкурентной избирательной кампании, обеспечение легитимности и прозрачности избирательного процесса. В ходе встречи ее участники рассмотрели принятый в 2020 г. закон о комплексном развитии территорий.

Андрей Шевченко

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Андрей Шевченко провел ряд встреч с представителями региона

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Андрей Шевченко провел ряд встреч с представителями региона

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Андрей Шевченко провел ряд встреч с представителями региона

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«В Оренбургской области значительная часть многоквартирных домов имеет срок эксплуатации 40–50 лет и коррективы, внесённые в Градостроительный кодекс, будут способствовать не только ускоренному расселению аварийного и ветхого жилья с учетом интересов жителей и гарантий их жилищных прав, но и созданию комфортной городской среды», — отметил Андрей Шевченко.

Сенатор в режиме видеоконференции провёл приём граждан по вопросам дачных и садоводческих товариществ. Собственники дачных участков Ростоши–1 обратили внимание на вопрос асфальтирования дорожного покрытия на центральной улицы, так как их СНТ находится в черте города. Так как этот вопрос находится в компетенции городской администрации, туда будет направлен соответствующий запрос.

По словам законодателя, довольно часто люди обращаются с вопросом о межевании земельных участков. Например, необходимо ли проводить межевание дачного участка, если есть кадастровый паспорт. Непосредственно в ходе приема сенатор пояснил, что кадастровый паспорт старого образца не содержит необходимой конкретизирующей информации.

«Проведение межевания является не обязательным, но очень важным процессом, который повлияет на дальнейшие земельные отношения с соседями, государством и даже будущим покупателем. Принимая решение, стоит учесть все обстоятельства», — сказал Андрей Шевченко.

Все обращения, с которыми обратились жители региона в ходе дистанционного приёма, взяты под личный контроль сенатора.

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