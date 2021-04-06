Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Космодромы#Байконур#Пилотируемая космонавтика#МКС-65#Союз МС-1806.04.2021 07:35

Байконур работает по графику первого стартового дня

На космодроме Байконур продолжаются работы по подготовке к запуску транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-18» по программе Международной космической станции. Этим утром, 6 апреля 2021 года, в соответствии с решением Государственной комиссии состоялся вывоз ракеты-носителя «Союз-2.1а» на стартовый комплекс площадки № 31 («Восток»).

Транспортировка ракеты из монтажно-испытательного корпуса началась в 05:30 по московскому времени. Рано утром от гостиницы «Космонавт» к месту вывоза отъехал автобус с дублирующим экипажем — космонавтами Роскосмоса Антоном Шкаплеровым и Олегом Артемьевым, а также астронавтом НАСА Энн МакКлейн. В условиях ограничительных мер, действующих на космодроме Байконур, традиция дублеров — наблюдать за ходом происходящего, была соблюдена.

После установки ракеты в вертикальное положение расчеты дочерних организаций Госкорпорации «Роскосмос» приступили к работам по графику первого стартового дня. После стыковки коммуникаций носителя с наземным оборудованием будут проведены автономные испытания систем и агрегатов корабля, ракеты-носителя и стартового комплекса, после чего — доклад по результатам испытаний. Планируется, что основные работы пускового дня пройдут в ночь с 8 на 9 апреля с.г.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-18» запланирован на 9 апреля 2021 года в 10:42 по московскому времени, а стыковка с российским сегментом МКС — спустя два витка после выхода на целевую орбиту, в 14:08 мск. В состав основного экипажа входят: Олег Новицкий (Роскосмос), Петр Дубров (Роскосмос) и Марк Ванде Хай (NASA). Их дублеры — космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров, Олег Артемьев и астронавт NASA Энн МакКлейн соответственно.

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