Владимир Фургальский: «Россия обладает одной из самых «чистых» структур энергетики»»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 6 апреля. – Директор Департамента сводной государственной политики и цифровой трансформации Минэнерго Владимир Фургальский выступил на круглом столе Комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды на тему: «Актуальные вопросы государственного регулирования выбросов и поглощений парниковых газов: национальный и международный аспект».

«Россия обладает одной из самых «чистых» структур энергетики – более 75% выработки электроэнергии приходится на безуглеродные и низкоуглеродные источники энергии. По этому показателю мы опережаем большинство стран мира, включая США, Германию и Китай», – рассказал Владимир Фургальский.

Несмотря на хорошие показатели, как подчеркнул глава Департамента, Минэнерго России предусматривает дальнейшую трансформацию ТЭК в рамках задачи перехода к «климатической нейтральности», что в том числе заложено в новой Энергетической стратегии России до 2035 года.

Из основных направлений работы Владимир Фургальский выделил сокращение выбросов парниковых газов при производстве энергии из ископаемого топлива, развитие ВИЭ, приоритетное использование технологий комбинированной выработки тепла и электроэнергии, а также сокращение выбросов метана как при добыче нефти, так и при добыче и транспортировке природного газа и расширение использования альтернативных низкоэмисионных топлив.

«Кроме того, для будущей энергетики важной технологической особенностью станет интеллектуализация и цифровизация всех сфер. В настоящее время Минэнерго России разрабатываются ведомственные программы цифровой трансформации что позволит повысить энергетическую эффективность, а, следовательно, сократить выбросы парниковых газов», – сообщил Владимир Фургальский.



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