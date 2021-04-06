Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#Космодромы#Восточный#OneWeb06.04.2021 19:50

В Зейском районе Амурской области специалисты ЦЭНКИ приступили к вывозу фрагментов ракеты-носителя

В районе падения фрагментов ракеты-носителя «Союз-2.1б» в Зейском районе Амурской области специалисты Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») приступили к работам по вывозу фрагментов первой ступени носителя.

В воскресенье, 4 апреля 2021 года, был эвакуирован первый крупный фрагмент бокового блока «В». Оставшиеся два фрагмента блока «В» планируются вывезти в ближайшее время. Кроме того, завершены работы по подготовке вертолетной площадки для эвакуации бокового блока «Д». Работы по эвакуации всех найденных четырех боковых блоков из районов падения продолжаются.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 космическими аппаратами спутниковой компании OneWeb с российского космодрома Восточный успешно состоялся 25 марта 2021 года. Космические аппараты, предназначенные для обеспечения наземных потребителей высокоскоростным интернетом напрямую через спутниковую связь, были в штатном режиме выведены на рабочие орбиты. После запуска группировка спутников OneWeb на низкой околоземной орбите увеличилась до 146 космических аппаратов.

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