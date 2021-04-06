Source: Russia Federal Space

#НПО Лавочкина#Королёвские чтения06.04.2021 09:30

В НПО Лавочкина прошли «Королёвские чтения»

С 30 марта по 2 апреля 2021 года в МГТУ им. Н.Э. Баумана и организациях ракетно-космической отрасли прошли XLV Академические чтения по космонавтике. «Королёвские чтения» посвящены памяти академика С.П. Королёва и других выдающихся отечественных ученых.

В рамках работы чтений были организованы 22 тематические секции по направлениям современной отечественной космонавтики, где обсуждались актуальные проекты конструкторских школ, предприятий ракетно-космической отрасли и фундаментальные проблемы космонавтики, роль космонавтики в решении вопросов социально-экономического и стратегического развития общества, гуманитарные аспекты космонавтики.

2 апреля в НПО Лавочкина (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») состоялось заседание секции № 18 «Автоматические космические аппараты для планетных и астрофизических исследований. Проектирование, конструкция, испытания и расчет». Секция носит имя Г.Н. Бабакина, выдающегося ученого и конструктора в области космической техники, Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской премии, член-корреспондента АН СССР. С 1965 по 1971 г. Г.Н. Бабакин был главным конструктором Машиностроительного завода им. С.А. Лавочкина, под его руководством были созданы серии космических аппаратов для исследования Луны и планет Солнечной системы. Ряд космических проектов того времени принес нашей стране мировые приоритеты в освоении космоса.

Секция «Королёвских чтений» по автоматическим космическим аппаратам для планетных и астрофизических исследований традиционно проходит в стенах НПО Лавочкина. Ежегодно в кругу специалистов отрасли организуется эффективная коммуникативная площадка по рассмотрению наиболее актуальных вопросов создания космической техники.

Мероприятие прошло под председательством заместителя генерального директора по научной работе НПО Лавочкина, доктора технических наук, профессора С.Н. Шевченко. В рамках работы секции доклады подготовили более 20 ученых и специалистов из организаций отрасли, институтов РАН, университетов (Информационные спутниковые системы имени академика М. Ф. Решетнёва, входит в Роскосмос, Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет), Институт медико-биологических проблем РАН, Балтийский государственный технический университет ВОЕНМЕХ, ВПК НПО Машиностроения и др.) В рамках мероприятия специалисты и аспиранты НПО Лавочкина представили ряд докладов по текущим и перспективным проектам, реализуемым предприятием.

Среди тем обсуждения на секции были представлены: анализ навигационных систем для Луны, предложения по исследованию атмосферы Венеры, проблемы разработки новых материалов для космической техники, способы снижения вибрационных нагрузок на оборудование и множество других вопросов по техническим, экономическим и конструкторским особенностям создаваемых изделий. Мероприятие прошло в конструктивной атмосфере диалога, а в перерыве у участников заседания была возможность ознакомиться с уникальной исторической экспозицией музея нашего предприятия.

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