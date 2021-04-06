В Сахалинской области ведутся работы по восстановлению электроснабжения

Source: Russia Ministry of Energy

Минэнерго России взяло на особый контроль восстановление электроснабжения потребителей в Сахалинской области, где, по информации ПАО «РусГидро», на подстанции 220 кВ Южно-Сахалинская (ПАО «Сахалинэнерго») действием защит отключились 1 и 2 секции шин 110 кВ.

Обесточены Южный и Северный энергорайоны Сахалинской области, без электроснабжения остаются около 400 тысяч человек, мощность отключённых потребителей составляет около 300 МВт. Электроснабжение сохраняется в изолированном Охинском энергорайоне.Специалисты ведут восстановительные работы. Южно-Сахалинская ТЭЦ-1, которая разгрузилась с 225 МВт до нуля без потери собственных нужд, начала набирать нагрузку. Ориентировочный срок восстановления составляет два часа.

22.03.2021

Началось создание схемы внешнего электроснабжения якорного резидента территории опережающего развития (ТОР) «Южная Якутия» – Горно-обогатительного комплекса «Инаглинский».

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