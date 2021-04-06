Source: Russia Federal Space

#Центр Хруничева#КБ Салют06.04.2021 16:15

Генеральный конструктор КБ «Салют» провёл встречу со студентами

На выставочной экспозиции ГКНПЦ имени М.В. Хруничева (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») состоялась профориентационная встреча генерального конструктора Конструкторского бюро «Салют» Сергея Кузнецова со студентами целевой подготовки по профильным специальностям для подразделений ГКНПЦ имени М.В. Хруничева и специалистами предприятия.

Встреча со студентами-целевиками Московского авиационного института, Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана, Московского государственного технологического университета «СТАНКИН», действующим молодыми специалистами и представителями Совета молодёжи предприятия, была приурочена к 70-летнему юбилею Конструкторского бюро «Салют» имени М.В. Мясищева.

Генеральный конструктор Сергей Кузнецов рассказал об историческом пути Конструкторского бюро, его вкладе совместно с машиностроительным заводом имени Хруничева в крупнейшие советские орбитальные и ракетные проекты, научном потенциале, инновационных возможностях и задачах разрабатываемой в настоящее время ракетно-космической техники.

Вопросы, заданные Сегею Кузнецову в ходе обратной связи, касались в основном перспектив разрабатываемого космического ракетного комплекса «Ангара». Участников беседы интересовали также технические решения, применяемые в проекте, модернизация комплекса в части возвращаемых ступеней ракет-носителей, увеличении грузоподъёмности с помощью кислородно-водородного разгонного блока. В рамках мероприятия в музее предприятия также была проведена временная экскурсия «Неделя Конструкторского бюро „Салют“» и показан юбилейный фильм о бюро.

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