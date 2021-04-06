К. Косачев: Все вопросы, связанные с подготовкой Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу, решаются динамично, в рабочем порядке

Source: Russia – Council of the Federation

Состоялось совещание по подготовке форума.

Заместитель Председателя Совета Федерации Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл и председатель Комитета СФ по международным делам Григорий Карасин КарасинГригорий Борисовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Сахалинской области приняли участие в рабочем совещании по подготовке Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу.

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Мероприятие состоялось в формате видеоконференцсвязи. В нем участвовали Генеральный секретарь Межпарламентского союза Мартин Чунгонг, представители Департамента ООН по политическим вопросам и вопросам миростроительства, Альянса цивилизаций и ЮНЕСКО.

Участники обсудили организационные вопросы подготовки Конференции, которая будет организована Межпарламентским союзом при поддержке ООН в России в мае 2022 года. Среди обсуждавшихся вопросов – определение места и точных сроков проведения мероприятия, процедура приглашения участников.

Видеоконференция по обсуждению вопросов подготовки Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу

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Григорий Карасин

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Видеоконференция по обсуждению вопросов подготовки Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу

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Видеоконференция по обсуждению вопросов подготовки Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу

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Видеоконференция по обсуждению вопросов подготовки Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу

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Видеоконференция по обсуждению вопросов подготовки Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу

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Как сообщил Константин Косачев, все вопросы, связанные с подготовкой Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу, решаются динамично, в рабочем порядке. «Российская сторона вышла с рядом конкретных предложений, состоялся конструктивный обмен мнениями. Чувствуется заинтересованность всех участников в проведении мероприятия на самом высоком уровне».

С инициативой проведения Конференции выступили Председатель СФ Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга и Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. В соответствии с распоряжением Президента РФ в мае 2020 года был создан Оргкомитет по подготовке и проведению Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу. Первое заседание Оргкомитета форума состоится в апреле 2021 года.

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