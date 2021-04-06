Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#МКС#МКС-64#Пилотируемая космонавтика06.04.2021 14:30

Литературная гостиная, посвященная 60-летию первого полета человека в космос.

В среду, 7 апреля 2021 года, в 19:30 по московскому времени пройдет литературная гостиная онлайн-цикла «Слово и космос» по теме: «Поехали!» Полет Юрия Гагарина и космическая эра в литературе» с прямым подключением к Международной космической станции. Участником встречи традиционно станет Герой России, космонавт Роскосмоса Сергей Рыжиков. Во время онлайн-подключения он прочитает стихотворения, посвященные двум апрельским праздникам — Благовещению и 60-летию полета Ю.А. Гагарина, и прокомментирует фотографии, сделанные с борта Международной космической станции.

Ведущие литературной гостиной доктор филологических наук, литературовед Эльмира Афанасьева (Институт Пушкина) и кандидат филологических наук, заведующий кафедрой мировой литературы Александр Пашков (Институт Пушкина) расскажут об античных мифах о «крылатых людях», об истории русского космизма, жанре научной фантастики и о том, как тема полета Ю.А. Гагарина нашла отражение в литературе.

В мероприятии примут участие Вячеслав Климентов, заместитель директора Мемориального музея космонавтики и Вера Алексеева, заведующая научно-просветительским отделом Государственного музея истории космонавтики им. К.Э. Циолковского. 7 апреля будут объявлены победители конкурса на лучший вопрос по теме мартовской гостиной «Мой дом везде, где есть небесный свод». Художественный мир Михаила Лермонтова«.

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Цикл литературных гостиных «Слово и космос» организован Государственным институтом русского языка им. А.С. Пушкина, Госкорпорацией «Роскосмос» и Московской губернской универсальной библиотекой. Ждем вас на YouTube-каналах партнеров проекта: «Роскосмос ТВ», Института Пушкина и Московской губернской универсальной библиотеки.

К 60-летию полета Юрия Гагарина на портале Института Пушкина «Образование на русском» создан специальный раздел, посвященный проекту литературных гостиных «Слово и космос». В этом разделе вы можете познакомиться с видеозаписями цикла, фотографиями, сделанными с МКС, прослушать подкасты на литературные темы, подготовленные специально для психологической поддержки космонавтов.

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