Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#КЦ Восточный#Главкосмос#Космодромы#Восточный#OneWeb06.04.2021 12:13

На космодроме Восточный началась подготовка к запуску спутников OneWeb

Сегодня, 6 апреля 2021 года, на космодроме Восточный началась подготовка к запланированному на конец апреля запуску очередной партии космических аппаратов OneWeb с использованием ракеты-носителя «Союз-2.1б» и разгонного блока «Фрегат».

Накануне 36 новых космических аппаратов компании OneWeb, принадлежащей правительству Великобритании и группе компаний Bharti Global, прибыли в аэропорт Игнатьево (г. Благовещенск) на самолете Ан-124-100. Специалисты Космического центра «Восточный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») доставили на космодром все 36 аппаратов.

На сегодняшний день группировка спутников OneWeb на низкой околоземной орбите насчитывает 146 космических аппаратов, планируется запуск сотен других. Предстоящий запуск должен довести количество космических аппаратов OneWeb на орбите до 182. Низкоорбитальные космические аппараты OneWeb предназначены для обеспечения наземных потребителей высокоскоростным интернетом напрямую через спутниковую связь.

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