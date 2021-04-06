Несинхронность и расходящаяся динамика восстановления могут поставить финансовую стабильность под угрозу

Source: IMF – News in Russian

Тобиас Адриан

6 апреля 2021 г.

(Фото: KIM KYUNG-HOON/REUTERS/Newscom)

Пережив беспокойный 2020 год, мировая экономика наконец выходит из худшей фазы пандемии COVID-19, хотя дальнейшие перспективы сильно различаются по регионам и странам — и это спустя лишь один «потерянный год» в состоянии полного бездействия. Экономическая травма могла оказаться значительно серьезнее, если бы мировую экономику не поддержали беспрецедентные меры политики, принятые центральными банками, и бюджетные меры, реализованные правительствами.

Глобальные рынки следят за текущим повышением долгосрочных процентных ставок в США, обеспокоенные тем, что их быстрый и устойчивый рост может привести к ужесточению финансовых условий, что может отрицательно сказаться на перспективах экономического роста. С августа 2020 года доходность 10-летних казначейских облигаций увеличилась на 1¼ процентного пункта до примерно 1¾ процента в начале апреля 2021 года, практически вернувшись к уровню, существовавшему до пандемии в начале 2020 года.

Хорошая новость состоит в том, что одним из поводов для повышения ставок в США является улучшение перспектив вакцинации населения, а также укрепление роста и инфляции. Повысились как номинальные, так и реальные процентные ставки, хотя номинальная доходность возросла сильнее, что указывает на восстановление ожидаемой рынком инфляции — разницы в доходности по номинальным и инфляционным ценным бумагам Казначейства. Допущение небольшого повышения инфляции было одной из целей проведения адаптивной денежно-кредитной политики.

Плохая новость заключается в том, что это увеличение может указывать на неопределенность относительно будущей траектории денежно-кредитной политики и возможные опасения инвесторов относительно роста предложения казначейских долговых инструментов для финансирования бюджетной экспансии в США, о чем говорит резкое повышение премий за срок (получаемой инвесторами компенсации за процентный риск). Участники рынка начинают обращать основное внимание на сроки сокращения операций Федеральной резервной системы по покупке активов, которое может привести к повышению долгосрочных ставок и стоимости финансирования, способствуя таким образом ужесточению финансовых условий, особенно если оно будет сопровождаться снижением цен на рисковые активы.

Глобальные последствия

Стоит пояснить, что по историческим меркам мировые ставки остаются на низком уровне. Однако скорость корректировки ставок может спровоцировать нежелательную волатильность на мировых финансовых рынках, что мы наблюдаем в этом году. Цены на активы определяются в относительном выражении, и цена каждого финансового актива, от простого ипотечного кредита до облигаций стран с формирующимся рынком, прямо или косвенно связана с базовыми ставками США. Быстрый и устойчивый рост ставок в этом году сопровождается повышением волатильности, при этом есть риск, что такие колебания могут усилиться.

Любое резкое и неожиданное увеличение ставок в США может привести к ужесточению финансовых условий, поскольку инвесторы переходят в режим «снизить риски, защитить капитал». Это может стать поводом для беспокойства относительно цен на рисковые активы. В некоторых сегментах финансового рынка цены представляются завышенными, и в некоторых секторах факторы уязвимости продолжают усиливаться.

На текущий момент мировая финансовая конъюнктура остается в целом мягкой. Однако в странах, в которых восстановление экономики происходит более медленными темпами и которые отстают по масштабам вакцинации, экономика может быть пока не готова к ужесточению финансовых условий. Директивные органы могут оказаться вынуждены компенсировать любое возможное ужесточение мерами денежно-кредитной и курсовой политики.

Доходность государственных облигаций также несколько возросла в европейских и некоторых других странах, хотя и менее значительно, чем в США, но самые большие опасения вызывают страны с формирующимся рынком, в которых склонность инвесторов к риску может быстро измениться. Принимая во внимание, что многие из этих стран испытывают большие потребности во внешнем финансировании, внезапное резкое ужесточение мировых финансовых условий может создать угрозу восстановлению их экономики после пандемии. Недавняя волатильность потоков портфельных инвестиций в страны с формирующимся рынком служит напоминанием о хрупкости этих потоков.

Удовлетворение потребностей завтрашнего дня

Хотя несколько стран с формирующимся рынком располагают достаточными международными резервами, а внешние дисбалансы в целом менее выражены вследствие серьезного сокращения импорта, некоторые страны с формирующимся рынком в будущем могут столкнуться с трудностями, особенно если инфляция повысится и стоимость заимствований продолжит расти. Доходности по финансовым инструментам стран с формирующимся рынком в национальной валюте существенно повысились под значительным влиянием увеличения премий за срок. По нашим оценкам, увеличение премий за срок по ценным бумагам США на 100 базисных пунктов сопряжено с увеличением премии за срок по облигациям стран с формирующимся рынком в среднем на 60 базисных пунктов. В этом году многие страны с формирующимся рынком испытывают большие потребности в финансировании, поэтому они подвергаются риску повышения ставок, когда в ближайшие месяцы будут рефинансировать задолженность и финансировать крупные бюджетные дефициты. Страны, которые находятся в более слабом экономическом положении, например, вследствие ограниченного доступа к вакцинам, также могут столкнуться с оттоком портфельных инвестиций. Для многих стран с пограничной экономикой доступ к финансированию остается основной проблемой, учитывая ограниченный доступ к рынкам облигаций.

В процессе корректировки странами своих мер политики для преодоления пандемии ведущим центральным банкам необходимо будет тщательно подходить к информированию о своих планах для предотвращения чрезмерной волатильности на финансовых рынках. Странам с формирующимся рынком может понадобиться рассмотреть меры политики с целью предотвратить чрезмерное ужесточение внутренних финансовых условий. Однако им нужно будет учитывать взаимосвязи мер политики и их собственные экономические и финансовые условия, когда они будут прибегать к мерам денежно-кредитной, налогово-бюджетной и макропруденциальной политики, регулированию потоков капитала и валютным интервенциям.

Сохраняется потребность в продолжении мер поддержки, но также необходимы адресные меры для преодоления факторов уязвимости и защиты восстановления экономики. Директивным органам следует поддержать восстановление балансов, например, за счет совершенствования управления необслуживаемыми активами. Восстановление буферных резервов в странах с формирующимся рынком должно быть приоритетной задачей политики в целях подготовки к возможной переоценке риска и потенциальному развороту потоков капитала.

В период, когда мир начинает переворачивать страницу пандемии COVID-19, несинхронность и расходящаяся динамика восстановления, увеличение разрыва между богатыми и бедными, а также рост потребностей в финансировании в условиях ограниченности бюджетных средств будут и далее испытывать директивные органы на прочность. МВФ по-прежнему готов поддерживать усилия своих стран-членов в области экономической политики в предстоящий период неопределенности.

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Тобиас Адриан — финансовый советник и директор Департамента денежно-кредитных систем и рынков капитала МВФ. Он возглавляет работу МВФ в сфере надзора и развития потенциала в финансовом секторе, денежно-кредитной и макропруденциальной политики, финансового регулирования, управления долгом и рынков капитала. До начала работы в МВФ он занимал должности старшего вице-президента Федерального резервного банка Нью-Йорка и заместителя директора Группы исследований и статистики. Г-н Адриан преподавал в Принстонском университете и Университете Нью-Йорка и имеет публикации в экономических и финансовых журналах, в том числе в American Economic Review и Journal of Finance. В центре его научных интересов находятся общие последствия динамики ситуации на рынках капитала. Он имеет докторскую степень Массачусетского технологического института, магистерскую степень Лондонской школы экономики, диплом Университета Гёте во Франкфурте и степень бакалавра Университета Дофин в Париже.

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