О восстановлении энергоснабжения в Сахалинской области

Source: Russia Ministry of Energy

Под контролем Минэнерго России восстановлено электроснабжение потребителей в Сахалинской области, где, по информации ПАО «РусГидро», на подстанции 220 кВ Южно-Сахалинская (ПАО «Сахалинэнерго») действием защит отключились 1 и 2 секции шин 110 кВ.

Были обесточены Южный и Северный энергорайоны Сахалинской области, без электроснабжения максимально оставались около 400 тысяч человек.

22.03.2021

Началось создание схемы внешнего электроснабжения якорного резидента территории опережающего развития (ТОР) «Южная Якутия» – Горно-обогатительного комплекса «Инаглинский».

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