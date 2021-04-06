Source: Russia – Council of the Federation

Вице-спикер СФ провела заседание Совета по делам инвалидов при Совете Федерации.

Заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области провела заседание Совета по делам инвалидов при СФ на тему «Доступная среда: итоги государственной программы за 2020 год и основные мероприятия на 2021 год».

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Как отметила вице-спикер СФ, тема первого в этом году заседания Совета выбрана неслучайно – на этапе работы над федеральным бюджетом на новый финансовый период необходимо тщательно проанализировать итоги выполнения основных направлений «Доступной среды». Проведенный мониторинг реализации Госпрограммы в 2020 году показал, что практически все плановые показатели были достигнуты.

Одно из направлений программы «Доступная среда» — обеспечение условий доступности во всех сферах жизнедеятельности. На его реализацию в 2020 году из федерального бюджета была предоставлена субсидия 82 субъектам Российской Федерации. Объем освоенных регионами средств составил 682 млн рублей или 98,8 процентов бюджетных ассигнований.

Ежегодно вводятся в эксплуатацию построенные по новым стандартам детские сады и школы с безбарьерной средой. «По состоянию на конец 2020 года количество приспособленных детских садов составило более 8 тысяч учреждений. Школ, в которых обучаются дети с ограниченными физическими возможностями, насчитывается свыше 10 тысяч», — прокомментировала Галина Карелова.

Галина Карелова

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Валерий Рязанский

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Елена Бибикова

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Заседание Совета по делам инвалидов при СФ

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Заседание Совета по делам инвалидов при СФ

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Заседание Совета по делам инвалидов при СФ

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Заседание Совета по делам инвалидов при СФ

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Заседание Совета по делам инвалидов при СФ

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Как подчеркнула вице-спикер СФ, в рамках подпрограммы по совершенствованию системы комплексной реабилитации по итогам 2020 года в 41 субъекте Российской Федерации создана сеть базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов.

Галина Карелова отметила позитивные изменения в наиболее чувствительном направлении Госпрограммы – совершенствовании системы медико-социальной экспертизы. Так, значительно расширен перечень заболеваний, при которых инвалидность устанавливается бессрочно, фактически на первом освидетельствовании. Для получения госуслуг этим людям теперь не требуется предоставлять сведения об инвалидности. Ведомства самостоятельно получают информацию в Пенсионном фонде или в Федеральном реестре инвалидов.

Заместитель Председателя СФ обратила внимание на то, что продолжается работа над совершенствованием законодательства по обеспечению цифровизации услуг для маломобильных граждан. До конца 2021 года планируется полностью перейти на цифровой документооборот, что поможет упростить процедуру получения освидетельствования.

«Принятые в 2020 году законы, связанные с обеспечением инвалидов техническими средствами реабилитации, позволили убрать ограничение на их получение исключительно по месту жительства. Дополнительный механизм обеспечения в форме электронного сертификата позволяет самостоятельно инвалиду выбрать необходимое средство реабилитации», — заявила Галина Карелова.

В 2021 году исполняется 10 лет с момента старта программы «Доступная среда». Все эти годы идет работа по ее корректировке и модернизации с учетом мнения сообщества инвалидов. С 2014 году были внесены изменения в более, чем 40 федеральных и 700 региональных законов, напомнила вице-спикер СФ.

В мероприятии приняли участие сенаторы Российской Федерации, представители федеральных и региональных органов государственной власти, профессионального и экспертного сообщества.

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