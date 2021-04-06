Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#НИИ СК#Юнармия06.04.2021 21:30

Представители ЦЭНКИ провели встречу с юнармейцами Якутии

В Алданском отделении Юнармии (Республика Якутия) 4 апреля 2021 года состоялась встреча школьников и представителей Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, входит в Госкорпорацию «Роскосмос»). Целью встречи стала популяризация космической деятельности, разъяснение её целей и задач, а также формирование у школьников интереса к работе ЦЭНКИ как предприятия, специализирующегося на управлении космодромами России.

Главным специалистом Научно-исследовательского института стартовых комплексов имени В.П.Бармина (филиал ЦЭНКИ, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») Ольгой Старостиной на встрече была отмечена важность проводимых работ по обеспечению безопасности населения и территорий, в том числе экологической, при проведении пусков с космодрома Восточный.

На встрече с юными представителями Юнармии был продемонстрирован неподдельный интерес к проводимой Госкорпорацией «Роскосмос» и ЦЭНКИ работе и космонавтике в целом. Встреча со школьниками прошла в неформальной обстановке в формате живого общения. По итогам встречи юнармейцы вручили сделанные своими руками подарки, которые будут храниться в музее Отделения районов падения ЦЭНКИ.

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