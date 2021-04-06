Преодоление неравномерного восстановления экономики

Source: IMF – News in Russian

Гита Гопинат

5 апреля 2021 г.

(Фото: Igor Alecsander/iStock by Getty Images)

Пандемия COVID-19 продолжается уже год, и мировое сообщество до сих пор переживает чрезвычайную социальную и экономическую напряженность, поскольку гуманитарные последствия растут и миллионы людей остаются без работы. Однако даже при высокой неопределенности относительно динамики пандемии выход из этого кризиса в сфере здравоохранения и экономики просматривается все лучше. Благодаря неординарным способностям научного сообщества сотни миллионов человек проходят вакцинацию, и ожидается, что это ускорит восстановление экономики многих стран позднее в этом году. Страны также продолжают адаптироваться к новым методам работы, несмотря на снижение мобильности, что ведет к более уверенному, чем ожидалось, оживлению активности в различных регионах. Дополнительные меры бюджетной поддержки в крупных экономиках, в частности США, еще больше улучшили перспективы развития.

В настоящее время мы прогнозируем более уверенное восстановление мировой экономики, чем в январском прогнозе: после рекордного сокращения, составившего по оценкам –3,3 процента в 2020 году, прогнозируется рост на уровне 6 процентов в 2021 году (увеличение на 0,5 процентного пункта) и 4,4 процента в 2022 году (увеличение на 0,2 процентного пункта). Однако восстановление экономики будет неравномерным, для сохранения достигнутого до пандемии прогресса в сокращении неравенства и снижении уровня бедности потребуются многосторонние усилия.

Увеличение прогнозов роста мировой экономики в 2021 и 2022 годах в основном связано с пересмотром прогнозов по странам с развитой экономикой, в частности значительным повышением оценок по США (1,3 процентного пункта), рост экономики которых в этом году, как ожидается, составит 6,4 процента. Таком образом, США стали единственной крупной экономикой, уровень ВВП которой, согласно прогнозам, превысит значения, которые прогнозировались на 2022 год в отсутствие пандемии. В других странах с развитой экономикой, включая зону евро, в этом году также произойдет оживление экономической активности, но его темпы будут более медленными. Среди стран с формирующимся рынком и развивающихся стран в Китае в этом году прогнозируется рост на 8,4 процента. Хотя экономика Китая уже вернулась к уровню ВВП, существовавшему до пандемии в 2020 году, во многих других странах этого не ожидается до 2023 года.

Серьезные трудности впереди

Тем не менее, будущее чревато серьезными трудностями. Пандемия еще не побеждена, и во многих странах ускоряется рост заражений. Темпы восстановления экономики также опасно расходятся как между странами, так и внутри них, поскольку страны, в которых вакцинация проходит более медленными темпами, меры поддержки носят более ограниченный характер, аэкономика сильнее зависит от туризма, справляются не так хорошо.

Эти расходящиеся траектории восстановления, скорее всего, приведут к более широкому разрыву по уровню жизни между странами, чем ожидалось до пандемии. Согласно прогнозам, годовое снижение ВВП на душу населения в 2020–2024 годах относительно прогнозировавшихся до пандемии значений составит 5,7 процента встранах с низким доходом и 4,7 процента в странах с формирующимся рынком, ав странах с развитой экономикой снижение, как ожидается, будет меньше, 2,3 процента. Эти потери нивелируют успехи, достигнутые в сокращении бедности, при этом ожидается, что число крайне бедных в 2020 году стало еще на95 миллионов человек больше, чем прогнозировалось до пандемии.

Неравное восстановление происходит и внутри стран, потому что молодежь и менее квалифицированные работники остаются в числе наиболее пострадавших. Поскольку кризис ускорил преобразующие экономику процессы цифровизации и автоматизации, многие из потерянных рабочих мест вряд ли будут восстановлены, а это потребует перераспределения работников в другие сектора, что часто сопряжено с серьезным сокращением заработков.

Оперативное принятие мер экономической политики во всем мире, включая бюджетную поддержку в размере 16 трлн долларов США, предотвратило гораздо худшие последствия. Наши оценки показывают, что глубокий спад в прошлом году мог бы оказаться в три раза более сильным, если бы не эти меры поддержки.

Поскольку финансового кризиса удалось избежать, среднесрочные потери, как ожидается, будут меньше, чем после мирового финансового кризиса 2008 года, и составят примерно 3%. Однако в отличие от кризиса 2008 года более серьезный ущерб, как ожидается, понесут страны с формирующимся рынком и страны с низким доходом, учитывая их более ограниченные возможности выбора политики.

Наши прогнозы сопряжены с высокой степенью неопределенности. Более быстрое продвижение вакцинации может улучшить прогнозы, а более затяжная пандемия с различными штаммами вируса, на которые не действуют вакцины, может привести к их резкому ухудшению. Разные темпы восстановления могут создать финансовые риски, если процентные ставки в США будут и дальше непредсказуемо расти. Это может стать причиной того, что завышенные оценки стоимости активов начнут беспорядочно снижаться, финансовые условия резко ужесточатся, а перспективы восстановления экономики сильно ухудшатся, особенно для некоторых стран с формирующимся рынком и развивающихся стран с высокой долей заемных средств.

Совместная работа, чтобы дать людям справедливый шанс

Директивным органам необходимо будет продолжать поддерживать экономику своих стран, располагая при этом более ограниченными возможностями и имея более высокие уровни задолженности, чем до пандемии. Для этого потребуются более адресные меры, которые позволят при необходимости дольше оказывать поддержку. В условиях многоскоростной динамики восстановления экономики необходим индивидуальный подход, при котором меры экономической политики должны быть четко адаптированы к стадии пандемии, темпам восстановления экономики и структурным характеристикам отдельных стран.

В данный момент основной упор следует сделать на избежание кризиса в сфере здравоохранения, уделив первоочередное внимание расходам на здравоохранение: вакцинацию, методы лечения и инфраструктуру здравоохранения. Бюджетная поддержка должна быть четко нацелена на пострадавшие домашние хозяйства и компании. Денежно-кредитная политика по-прежнему должна быть направлена на поддержание ускоренного роста (при условии надлежащей динамики инфляции), при этом активно устраняя риски для финансовой стабильности с помощью макропруденциальных мер.

Когда пандемии будет дан отпор и условия на рынке труда нормализуются, следует постепенно свернуть такие виды поддержки, как меры по сохранению рабочих мест. На этом этапе больший упор следует сделать на перераспределение работников, в том числе с помощью целевого субсидирования найма, а также профессиональную переподготовку и переобучение. Когда исключительные меры, например, моратории на выплату долга, будут свернуты, во многих странах может резко возрасти число случаев несостоятельности компаний, и каждое десятое рабочее место окажется под угрозой. Для ограничения долгосрочного ущерба странам следует рассмотреть возможность преобразования ранее оказывавшейся поддержки ликвидности (займов) в формы поддержки, подобной участию в капитале жизнеспособных компаний, при этом разрабатывая системы внесудебной реструктуризации вцелях ускорения процедуры возможных банкротств. Также следует выделить ресурсы на помощь детям нагнать упущенное за пандемию время учебы.

После окончания кризиса в сфере здравоохранения меры политики могут быть сосредоточены на построении устойчивой, инклюзивной и более экологичной экономики, чтобы укрепить восстановление и увеличить потенциальный объем производства. В число приоритетных задач следует включить инвестиции в «зеленую» инфраструктуру, чтобы содействовать смягчению изменения климата, инвестиции в цифровую инфраструктуру, чтобы расширить производственные мощности, и укрепление социальной поддержки, чтобы остановить рост неравенства.

Странам с ограниченными бюджетными возможностями будет сложнее финансировать эти начинания. В таких случаях важное значение будут иметь укрепление налогового потенциала, повышение прогрессивности налогообложения (налогов на доходы, имущество и наследование), внедрение системы установления тарифов за выбросы углерода и ликвидация нерациональных расходов. Всем странам следует закрепить меры политики в надежных среднесрочных основах и придерживаться самых высоких стандартов прозрачности в вопросах долга, чтобы содействовать сдерживанию роста стоимости заимствований и в итоге снизить уровень задолженности, чтобы восстановить буферные резервы на будущее.

На международной арене странам прежде всего необходимо сотрудничать в целях проведения вакцинации во всем мире. Хотя в некоторых странах вакцинация примет широкие масштабы к лету этого года, большинству стран, особенно с низким доходом, скорее всего, придется ждать до конца 2022 года. Для ускорения вакцинации потребуется нарастить производство и распространение вакцин, избегать экспортных ограничений, в полном объеме финансировать механизм COVAX, через который получают дозы многие страны с низким доходом, и обеспечить справедливую передачу излишков доз на глобальном уровне.

Директивным органам также следует продолжить обеспечивать необходимый доступ к международной ликвидности. Ведущие центральные банки должны заблаговременно предоставить четкие указания относительно дальнейших действий, чтобы избежать случаев паники на финансовых рынках, как произошло в 2013 году. Страны с низким доходом выиграют от продления паузы на выплату долга в рамках Инициативы о приостановке обслуживания долга и реализации Общей основы своевременной реструктуризации долга Группы 20-ти. Новое распределение специальных прав заимствования МВФ обеспечит необходимую поддержку ликвидности во времена крайней неопределенности.

Даже в то время, когда все внимание сосредоточено на пандемии, важно достичь прогресса в урегулировании противоречий в области торговли и технологий. Странам также следует сотрудничать по вопросам смягчения последствий изменения климата, модернизации международного налогообложения корпораций, а также мер по ограничению перевода прибыли в другие страны для получения налоговых преимуществ, избежания налогообложения и уклонения от уплаты налогов.

За последний год мы наблюдали значительные инновации в экономической политике и массивное наращивание поддержки на национальном уровне, особенно в странах с развитой экономикой, которые могли позволить себе подобные инициативы. Столь же масштабные усилия теперь необходимо принять на многостороннем уровне, чтобы обеспечить восстановление экономики и построить лучшее будущее. В отсутствие дополнительных усилий по предоставлению всем людям справедливого шанса разрывы между странами по уровню жизни могут значительно расшириться, и продолжавшийся десятилетиями прогресс вснижении уровня бедности в мире может повернуться вспять.

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Гита Гопинат — экономический советник и директор Исследовательского департамента Международного валютного фонда (МВФ). Она находится в отпуске для деятельности в общественных интересах из экономического факультета Гарвардского университета, где она является профессором международных исследований и экономики, стипендиатом фонда Джона Званстра.

Исследования г-жи Гопинат, которые посвящены международным финансам и макроэкономике, публиковались во многих ведущих экономических журналах. Она является автором многочисленных научных статей по вопросам обменных курсов, торговли и инвестиций, международным финансовым кризисам, денежно-кредитной политике, долгу и кризисам в странах с формирующимся рынком.

Она является одним из редакторов текущего выпуска серии Handbook of International Economics (Справочник по международной экономике), а до этого была соредактором журнала American Economic Review и руководящим редактором журнала Review of Economic Studies. Ранее она также была содиректором программы международных финансов и макроэкономики в Национальном бюро экономических исследований (НБЭИ), приглашенным исследователем в Федеральном резервном банке Бостона и членом группы экономических советников Федерального резервного банка Нью-Йорка. В 2016‑2018 годах она была экономическим советником Главного министра штата Керала, Индия. Она также входила в Консультативную группу видных деятелей Министерства финансов Индии по вопросам Группы 20-ти.

Г-жа Гопинат является избранным членом Американской академии гуманитарных и естественных наук, членом Эконометрического общества и лауреатом премии выдающемуся выпускнику Университета штата Вашингтон. В 2019 году журнал Foreign Policy назвал ее одним из Ведущих мировых мыслителей, в 2014 году МВФ признал ее одним из 25 ведущих экономистов в возрасте до 45 лет, а в 2011 году Всемирный экономический форум включил еев клуб молодых мировых лидеров (YGL). Правительство Индии присудило ей награду Pravasi Bharatiya Samman, являющуюся высшим признанием заслуг дляиндийцев, проживающих за рубежом. До прихода на работу в Гарвардский университет в 2005 году она была доцентом экономики в Школе бизнеса имени Бута Чикагского университета.

Г-жа Гопинат родилась в Индии. Она является гражданкой США, а также имеет заграничное гражданство Индии. Она получила степень доктора экономики в Принстонском университете в 2001 году, а до этого — степень бакалавра гуманитарных наук в Колледже Леди Шри Рам и степени магистра гуманитарных наук в Делийской школе экономики и Университете штата Вашингтон.

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