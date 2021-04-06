Работа предприятий ТЭК во время прохождения весенних паводков находится на контроле Минэнерго России

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 6 апреля. – Минэнерго России ведёт непрерывный мониторинг прохождения весенних паводков. В целях безаварийной работы и надёжного функционирования оборудования предприятий ТЭК были проведены соответствующие превентивные мероприятия.

Компаниями определены зоны возможного подтопления оборудования, проведены обследования технического состояния объектов в потенциальных зонах риска, а также отремонтированы, проверены на работоспособность и содержатся в готовности необходимая техника и материальные средства, выполнены мероприятия по организации отвода талых и ливневых вод.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра России, риски неблагоприятного воздействия вод в период прохождения половодного стока 2021 года возможны на Новосибирском, Нижегородском (Горьковское водохранилище) и Чебоксарском гидроузлах.

В настоящее время в 39 регионах наблюдается поднятие рек, в 24 из них подтоплены отдельные опоры ЛЭП сетей низкого напряжения. Ожидается повышенная приточность в Волжско-Камском каскаде. Идёт плановая сработка водохранилищ. На отдельном контроле находятся зоны подтопления нижнего бьефа Чебоксарского и Новосибирского водохранилищ.

В рамках подготовки к прохождению половодья компаниями электроэнергетики организован оперативный контроль режимов пропуска паводка через гидроузлы, сформированы оперативно-выездные и ремонтно-восстановительные бригады, обеспечен аварийный запас необходимых материалов и оборудования. Все находящиеся в работе гидроагрегаты готовы к прохождению паводка. По ряду водохранилищ в Сибири, на Дальнем Востоке, а также на юге осуществляется плановая предполоводная сработка.

Компаниями нефтяной и газовой промышленности выполнены работы по обеспечению функционирования запорного оборудования трубопроводов, водоотливной, водопропускной и водоотводящей инфраструктуры, автономных резервных источников электроснабжения.

В части организаций угольной промышленности проведены обследования поверхности промышленных площадок на предмет выявления мест возможного скопления и просачивания паводковых вод, выполнены работы по очистке водостоков, труб и канав, устройству дополнительных водоотводов (водосливов) и водосборников за пределами промышленных площадок.

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