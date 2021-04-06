Source: Russia Federal Space

#РКЦ Прогресс#Юрий Гагарин06.04.2021 22:15

РКЦ «Прогресс» открыл в Самаре выставку ко Дню космонавтики

В понедельник, 5 апреля 2021 года, на площади Славы г.о. Самара открылась фотовыставка к 60-летию первого полета человека в космос, организованная Ракетно-космическим центром «Прогресс» (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»).

На выставке представлены уникальные архивные фотографии встречи первого космонавта Юрия Гагарина в Куйбышеве через два часа после полета и посещения нашего города космонавтами первого отряда: Германом Титовым, Андрияном Николаевым, Валерием Быковским и Валентиной Терешковой. Кроме того, представлены стенды с информацией о первых руководителях РКЦ «Прогресс» Дмитрии Козлове и Викторе Литвинове, выдающихся технических руководителях пилотируемых пусков Александре Солдатенкове и Валерии Капитонове, самарских космонавтах Олеге Кононенко и Михаиле Корниенко и непосредственно о гордости самарского края — ракете-носителе семейства «Союз».

Фотовыставку к 60-летию первого полета человека в космос можно посетить на площади Славы г.о. Самара у здания Правительства Самарской области с 5 апреля по 15 мая 2021 года.

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