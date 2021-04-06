Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в конференции «Бессмертный полк 2021 – шагом предков, шагом Победы».

Первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике, руководитель группы по сотрудничеству Совета Федерации с Народной скупщиной Республики Сербии Валерий Рязанский РязанскийВалерий Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курской области принял участие в конференции «Бессмертный полк 2021 – шагом предков, шагом Победы». Мероприятие прошло в онлайн-режиме.

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Обращаясь к собравшимся, сенатор напомнил о трагической дате – 22 года с начала бомбардировки Югославии авиацией НАТО. «Те дни оставили незаживающие раны в памяти сербского и русского народов», — подчеркнул Валерий Рязанский.

По словам законодателя, для России события 1999 года послужили отправной точкой новой политической стратегии, ориентированной на защиту собственных интересов, консолидацию всех конструктивных сил мирового сообщества.

«Президент Российской Федерации Владимир Путин не раз заявлял, что наша страна высоко оценивает твёрдую позицию Сербии не входить в число стран НАТО, последовательную приверженность курсу на сохранение дружеских отношений с Россией», — продолжил парламентарий.

Сенатор подчеркнул, что Российская Федерация и Республика Сербия развивают экономические, социальные, гуманитарные отношения в интересах народов обеих стран. Большая работа проводится по линии межпарламентского сотрудничества, в том числе между Советом Федерации и Народной скупщиной Сербии.

«В сложных условиях пандемии наши страны вновь продемонстрировали высокий уровень взаимного доверия. Уже в конце 2020 года Агентство по лекарствам и медицинским средствам Сербии выдало разрешение на применение вакцины «Спутник V», а с 6 января 2021 года в стране началась вакцинация российским препаратом», — сказал Валерий Рязанский. Он добавил, что более 80 проц. жителей Республики, записавшихся на вакцинацию, предпочитают именно российский препарат.

По мнению законодателя, комплексный характер российско-сербского сотрудничества и дружбы подтверждается совместными мероприятиями по празднованию Победы над фашизмом.

«Я благодарен гражданам Сербии за общую память о Победе над нацизмом и уверен, что данная акция, как и другие мероприятия, помогут дальнейшему укреплению сотрудничества между Россией и Сербией в интересах народов наших стран», — заключил Валерий Рязанский.

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