Т. Гигель встретилась с молодыми специалистами, работающими в лесной отрасли Республики Алтай

Source: Russia – Council of the Federation

На встрече обсуждались изменения в лесном законодательстве, которые касаются лесов, расположенных на землях сельхозназначения.

Член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай Татьяна Гигель ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай встретилась с молодыми специалистами, работающими в лесной отрасли региона.

В ходе встречи обсуждались изменения в лесном законодательстве. В частности, речь шла о состоянии лесов, расположенных на землях сельхозназначения, земельных угодьях, которые уже длительное время не используются по назначению.

Грамотное ведение лесного хозяйства невозможно без своевременного изучения всех законодательных актов, которые часто претерпевают изменения

«Грамотное ведение лесного хозяйства невозможно без своевременного изучения всех законодательных актов, которые часто претерпевают изменения, а в ряде случаев даже противоречат друг другу. Встреча показала, что молодые специалисты внимательно отслеживают текущие изменения в отрасли и ищут пути решения возникающих правовых коллизий», — сказала Татьяна Гигель.

В качестве примера на встрече приводились случаи, когда предприниматели брали в аренду земли сельскохозяйственного назначения под предлогом ведения сельхозработ. При этом они не проводили работы по повышению плодородия почв, выращиванию сельхозкультур, вырубали леса.

По словам сенатора, сейчас идет активная работа над устранением этого правового пробела и установлением четких правил использования лесов, растущих на сельхозземлях.

В соответствии с разрабатываемыми правовыми документами, владельцам таких участков предлагается в течение двух лет определиться с тем, как они собираются дальше использовать свою землю, и направить в Россельхознадзор соответствующее уведомление. Причем в любой момент им будет представлена возможность перевести землю из сельскохозяйственного статуса в лесной, добавила Татьяна Гигель.

Парламентарий обратила внимание на то, что новые правила никак не направлены на выращивание лесов на сельхозугодьях. «Такой подход нацелен на то, чтобы землепользователи распоряжались земельными участками в соответствии с выбранным назначением с соблюдением всех необходимых природоохранных требований», — сказала законодатель.

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