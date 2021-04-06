Финансирование восстановления после COVID в странах с низким уровнем доходов

Source: IMF – News in Russian

Гийом Шабер, Роберт Грегори и Гаэль Пьерр

6 апреля 2021 г.

(Фото NOOR KHAMIS/REUTERS/Newscom)

Многие беднейшие страны мира столкнулись с угрозой слабого восстановления и отступления от траектории развития. Согласно приведенной в нашей статье оценке, для наращивания ответных мер в условиях пандемии странам с низкими доходами (СНД) потребуется примерно 200 млрд долларов США до 2025 года и дополнительно 250 млрд долларов США для сокращения разрыва со странами сразвитой экономикой. В случае материализации описанных в базовом сценарии рисков понадобится дополнительно 100 млрд долларов США. Для удовлетворения этих нужд потребуется координация многосторонних уверенных ответных мер.

Восстановление экономики стран с низкими доходами сдерживается под влиянием нескольких факторов. Во-первых, они сталкиваются с неравномерным доступом к вакцинам. Большинство таких стран почти полностью полагаются намеханизм COVAX— глобальную инициативу по обеспечению справедливого доступа к вакцинам под эгидой консорциума международных организаций. Внастоящее время объем предполагаемых к закупке вакцин в рамках COVAX сможет покрыть потребности лишь 20 процентов населения стран с низкими доходами.

Во-вторых, страны с низкими доходами испытывают ограниченные возможности для реализации ответных мер в условиях кризиса, в частности, у них отсутствуют средства для финансирования дополнительных расходов (см. рисунок).

В-третьих, существовавшие до пандемии факторы уязвимости, в том числе высокий уровень государственного долга во многих странах с низкими доходами, а также низкий, а иногда и отрицательный уровень совокупной факторной производительности в ряде стран с низкими доходами по-прежнему тормозят рост.

Потребности в финансировании

В нашей статье содержится оценка необходимого объема финансирования длястран с низкими доходами в течение следующих пяти лет, чтобы справиться спандемией и обеспечить устойчивое восстановление экономики, при этом такие оценки намного превышают базовый прогноз, уже заложенный в «Перспективах развития мировой экономики» Международного валютного фонда.

На первом этапе мы оцениваем объем финансирования, необходимый странам снизкими доходами для наращивания расходов на борьбу с COVID, в том числе назакупку вакцин и восстановление или поддержание резервов. Как показывает наш анализ, для этих целей потребуется около 200 млрд долларов США.

На втором этапе мы оцениваем потребности в финансировании, которые бы позволили странам с низкими доходами ускорить сближение со странами сразвитой экономикой по уровню доходов. Согласно нашим оценкам, таким странам потребуется дополнительно 250 млрд долларов США. Если реализуются риски, предусмотренные в неблагоприятном сценарии, то потребности вфинансировании увеличатся еще на 100 млрд долларов США.

Учитывая уровни задолженности многих стран с низкими доходами, такие расходы могут быть лишь отчасти профинансированы за счет заимствований. Однако при наличии таких дополнительных финансовых ресурсов страны снизкими доходами к 2025 году могут вернуться на путь сближения со странами сразвитой экономикой по уровню доходов.

Многосторонний подход

Для удовлетворения этих дополнительных потребностей в финансировании понадобятся многосторонние ответные меры, состоящие из трех основных компонентов. Во-первых, для обеспечения полноценного восстановления стран снизкими доходами потребуется значительная поддержка со стороны международного сообщества. Решающую роль будет играть обеспечение достаточного объема мирового производства и всеобщего распространения вакцин по доступным ценам.

Кроме того, будет чрезвычайно важно внедрить комплексный пакет финансовой помощи, включая гранты и льготное финансирование, а также меры облегчения долгового бремени в случае необходимости. МВФ и многосторонним банкам развития отводится ключевая роль в реализации этого пакета.

Во-вторых, странам с низкими доходами необходима амбициозная национальная программа реформ, чтобы придать мощный импульс повышению конкурентоспособности и потенциального роста экономики. Она включает улучшение качества государственного управления и делового климата, усиление мобилизации внутренних доходов, развитие внутренних финансовых рынков и повышение качества экономического и финансового управления.

Такие реформы, в свою очередь, должны стимулировать третий компонент многосторонних ответных мер, а именно развитие частного сектора внутри страны и привлечение внешнего частного финансирования.

Международный валютный фонд станет полноценным участником этих многосторонних усилий и уже предпринял ряд действий в поддержку стран-членов с низким уровнем доходов за счет следующих мер:

Расширение доступа к льготным ресурсам в рамках Трастового фонда на цели сокращения бедности и содействия экономическому росту, в том числе за счет расширения доступа к экстренным мерам финансирования. С марта 2020 года по март 2021 года были одобрены меры поддержки на сумму примерно 13 млрд долларов США более чем для 50 стран с низкими доходами. В настоящее время, помимо временного увеличения лимитов доступа, МВФ также пересматривает свою структуру кредитования стран с низкими доходами.

Предложение, касающееся нового распределения Специальных прав заимствования в объеме 650 млрд долларов США. Среди стран-участниц МВФ ширится поддержка возможного распределения СДР в размере 650 млрд долларов США.Это поможет удовлетворить долгосрочные глобальные потребности в резервных активах и предоставить значительный объем ликвидности всем странам-членам.

Облегчение бремени обслуживания долга в рамках Трастового фонда для ограничения и преодоления последствий катастроф для 29 удовлетворяющих критериям стран. Благодаря одобренному недавно третьему траншу, охватывающему период с апреля по октябрь 2021 года, общий объем облегчения бремени обслуживания долга с апреля 2020 года составит 740 млн долларов США. Такая мера позволит высвободить ресурсы для бедных стран, направив их на приоритетные расходы во время пандемии.

Поддержка дополнительного продления утвержденной Группой 20-ти Инициативы по приостановке обслуживания долга (DSSI) до конца декабря 2021 года. Благодаря DSSI в 2020 году 43 страны получили облегчение бремени обслуживания долга в размере 5,7 млрд долларов США и, как ожидается, до июня 2021 года 45 стран воспользуются дополнительной приостановкой обслуживания долга размере 7,3 млрд долларов США.

В течение следующих пяти лет беднейшие страны будут испытывать острые потребности. Удовлетворение таких потребностей — выполнимая задача. Для этого необходим скоординированный комплексный пакет мер. Это позволит обеспечить быстрое восстановление и переход к более «зеленому», цифровому и всеобъемлющему росту, который поможет ускорить процесс сближения доходов в странах с низкими доходами со странами с развитой экономикой.

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Гийом Шабер — выпускник Парижской центральной школы, которая является ведущим инженерным вузом Франции, Института политических исследований Парижа и высшей школы государственных служащих — Национальной школы администрации. В 2000 году он поступил на службу в Генеральную дирекцию по вопросам местных органов власти в Министерстве внутренних дел Франции, после чего в 2004 году стал сотрудником Генеральной дирекции Министерства финансов Франции («Казначейство Франции»). В 2010 году Гийом Шабер был назначен руководителем проекта в Казначейство Франции по вопросам координации председательства Франции в Группе 20-ти (а также в Группе семи и Группе восьми) в 2011 году. После двухлетней работы в Стокгольме, где он руководил Региональным департаментом по экономическим вопросам Скандинавских стран (Швеция, Дания, Финляндия и Норвегия) в сентябре 2013 года он был назначен советником премьер-министра Франции по вопросам экономики, финансов и бизнеса, а затем в мае 2014 года — заместителем руководителя аппарата министра финансов Франции. В апреле 2015 года он стал заместителем секретаря по многосторонним вопросам, торговле и политике в области развития в Казначействе Франции, сопредседателем Парижского клуба и су-шерпой от Франции по финансовым вопросам в Группе 20-ти/Группе семи. В январе 2021 года Гийом Шабер был назначен на должность заместителя директора Департамента по вопросам стратегии, политики и анализа Международного валютного фонда, которую он занимает в настоящее время.

Роберт Грегори — заместитель начальника отдела Департамента по вопросам стратегии, политики и анализа МВФ, отвечающий за политику кредитования. До этого он работал в Европейском департаменте, где он занимался Исландией, а до того — Марокко и Нигерией. Роберт начал свою карьеру в компании «Accenture», а также работал в Казначействе Великобритании и в банке «Barclays». Недавно он вновь вернулся в МВФ после завершения командирования в правительство Соединенного Королевства, где он занимался вопросами торговой политики.

Гаэль Пьерр – старший экономист Департамента по вопросам стратегии, политики и анализа МВФ. За время работы в МВФ с 2013 года она опубликовала ряд статей по различным вопросам, актуальным для стран региона Ближнего Востока и Центральной Азии, в том числе о макроэкономических последствиях кризиса, обусловленного конфликтами и кризисом беженцев, о государственном фонде оплаты труда, о стимулировании роста и инклюзивности, а также о реформах государственного управления в поддержку всеобъемлющего роста. В настоящее время она входит в группу экспертов, работающих по Мозамбику, а до этого она занималась Алжиром, Ираном и Сирией. До работы в Фонде она была старшим экономистом во Всемирном банке, где она занималась вопросами рынка труда и социальной защиты в развивающихся странах. Работы Гаэль Пьерр опубликованы в рецензируемых изданиях, она также является автором ведущих статей и книг. Она имеет докторскую степень по экономике Уорикского университета и степень магистра наук по экономике Лондонской школы экономики.

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