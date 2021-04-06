Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Пилотируемая космонавтика#МКС-65#Союз МС-18#Космодромы#Байконур06.04.2021 18:30

Экипаж МКС-65 продолжает подготовку к полету на МКС

В Испытательном учебно-тренировочном комплексе Центра подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина космодрома Байконур продолжается подготовка основного (Олег Новицкий, Петр Дубров и Марк Ванде Хай) и дублирующего (Антон Шкаплеров, Олег Артемьев и Энн МакКлейн) экипажей транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-18», запуск которого к Международной космической станции запланирован на 9 апреля 2021 года. Это будет первый пилотируемый старт в этом году.

Во вторник, 6 апреля 2021 года, в рамках подготовительной программы с космонавтами и астронавтами были проведены занятия по бортовой документации и баллистике предстоящего полета на корабле «Союз МС-18», проведены практические занятия по работе с фотоаппаратурой. Кроме того, экипажи изучали программу полета 65-й и 66-й долговременных экспедиций на МКС.

В программе также присутствовала и тренировка по взаимодействию экипажа корабля с Поисково-спасательной службой. Традиционно основной и дублирующий экипажи занимались подготовкой к факторам космического полета и проходили ежедневный медицинский осмотр.

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